အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဆီးရီးယားသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ဂျောင်လာနီ အစိုးရနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် အရေးပါသော စစ်ဘက်တပ်မှူးတစ်ဦးသည် ဒဲရ်အဇ်ဇော်ရ်မြို့၏ အရှေ့ဘက်ဆင်ခြေဖုံးဒေသတွင် ၎င်း၏ မော်တော်ယာဉ်ကို တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်များ၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးကို ဒဲရ်အဇ်ဇော်ရ်မြို့အနီးရှိ အလ်ကူရီးယားဒေသတွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်များက ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဘူလ်ဘာရာအ် အလ်အန်ဆွာရီ အလ်မူဆွလီ၏ မော်တော်ယာဉ်ကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်က ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် အလ်မူဆွလီသည် ဂျောင်လာနီ၏ အနီးကပ်လက်တွဲဖော်များနှင့် အရေးပါသော စစ်ဘက်တပ်မှူးများအနက် တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယခုတိုက်ခိုက်မှုသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်း ပြည်တွင်းတိုက်ပွဲများနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များအကြား အပြန်အလှန်ရှင်းလင်းသတ်ဖြတ်မှုများ ပိုမိုများပြားလာနေသည့် ကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်များ၏ ပြောကြားချက်အရ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် ဂျောင်လာနီအစိုးရ အာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်တွင်းတိုက်ပွဲများ၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပစ်မှတ်ထားလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများ ပိုမိုများပြားလာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment