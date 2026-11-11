အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပြင်သစ်သတင်းစာ «လေဖီဂါရို» (Le Figaro) က နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သော လူထုသဘောထားစစ်တမ်းတစ်ရပ်ကို ကိုးကား၍ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် အစိုးရ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိကြကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်းဖော်ပြချက်အရ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းများအတွင်း အဆောက်အအုံအများအပြား ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဆိုင်များကို လုယက်ခဲ့ကြသည့်အပြင် အစိုးရပိုင်အဆောက်အအုံများကိုလည်း မီးရှို့ခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့သည်လည်း အစပိုင်းတွင် အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချေ။
အဆိုပါသတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများအပြီး ကျောင်းသားများ၏ ဆန္ဒပြပွဲများတွင်လည်း ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်းအခြေအနေကြောင့် ပြည်သူများအကြား ကြောက်ရွံ့မှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
စစ်တမ်းတွင် ပြင်သစ်ပြည်သူများသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြကြောင်းလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ၎င်းတို့က အဓိကရုဏ်းများကို တားဆီးရန်နှင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန် အစိုးရအနေဖြင့် တင်းကျပ်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။
သတင်းဖော်ပြချက်အရ အဆိုပါဖြစ်ရပ်များနောက်ပိုင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် အစိုးရအပေါ် ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်မှု လျော့နည်းလာခဲ့ပြီး အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ပြည်သူများက ကျေနပ်မှုမရှိကြကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment