အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အမျိုးသမီး ဖူဆယ်လက်ရွေးစင်အသင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သော လေးနိုင်ငံပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် သုံးပွဲနိုင်၊ တစ်ပွဲရှုံး ရလဒ်ဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ အိမ်ရှင်တရုတ်အသင်းထက် ဂိုးကွာခြားချက် ပိုမိုသာလွန်ခဲ့သည့်အတွက် ပြိုင်ပွဲ၏ ချန်ပီယံဆုကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်အသင်းသည် ပထမပွဲစဉ်တွင် ဟောင်ကောင်အသင်းကို ၆ ဂိုး၊ ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တိယပွဲစဉ်တွင် ရှဟ်ရ်ဇာဒ် မုဇဖ္ဖရ်၏ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအောက်ရှိ အီရန်အသင်းသည် အိမ်ရှင်တရုတ်အသင်းကို ၃ ဂိုး၊ ၁ ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် တတိယပွဲစဉ်တွင် ဟောင်ကောင်အသင်းနှင့် ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ၉ ဂိုး၊ ၁ ဂိုးဖြင့် ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိကာ တတိယမြောက်နိုင်ပွဲကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အီရန်လက်ရွေးစင်အသင်းသည် ပြိုင်ပွဲ၏ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွင်လည်း တရုတ်အသင်းကို ၂ ဂိုး၊ ၁ ဂိုးဖြင့် ထပ်မံရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် စုစုပေါင်းရလဒ်များနှင့် ဂိုးကွာခြားချက် ပိုမိုသာလွန်မှုတို့ကြောင့် အခြားအသင်းအားလုံးထက် အဆင့်သာလွန်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် အီရန်အမျိုးသမီး ဖူဆယ်လက်ရွေးစင်အသင်းမှ ကစားသမား ဖွာတွေမဟ် ရဲဟ်မသ်သီ ကိုလည်း လေးနိုင်ငံပြိုင်ပွဲ၏ အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment