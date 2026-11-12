အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်ဦးစီးချုပ်က အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှု မြင့်မားသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သဖြင့် ရန်သူ၏ ပြင်းထန်သော ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများ ကြုံတွေ့ရသည့်တိုင် လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုကို အဆက်မပြတ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မဲဟ်ရ်သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အလီ အဗ်ဒိုလ္လာဟ်ဟီ သည် အစ္စလာမ္မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ (IRGC) ၏ အာကာသနှင့် ဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဆယက်ဒ် မဂျီးဒ် မူစဝီထံ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာတစ်စောင်တွင် အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်အစီအစဉ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ အာဇာနည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟစန် တဟ်ရန်မိုကဒမ် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၅ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အဗ်ဒိုလ္လာဟ်ဟီ က အာဇာနည် ဟစန် တီဟိရန်နီ မိုကဒမ်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အီရန်၏ ဒုံးကျည်အင်အားကို အခြေခံတည်ဆောက်ရာတွင် အလွန်အရေးပါခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ မြင့်မားသော ရည်မှန်းချက်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် မနားမနေ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတို့သည် အီရန်၏ ကာကွယ်ရေးအင်အားအတွက် ခိုင်မာသော အခြေခံအုတ်မြစ်များကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံကို အင်အားတောင့်တင်းသော အီရန်နိုင်ငံနှင့် ထင်ရှားသည့် ကာကွယ်ရေးဟန့်တားနိုင်စွမ်းရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ဦးတည်စေခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ထို့ပြင် IRGC ၏ အာကာသနှင့် ဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့၏ အောင်မြင်မှုများကိုလည်း ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါတပ်ဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ အီရန်ပညာရှင်များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ခိုင်မာသော စိတ်ဓာတ်တို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အားကိုးနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းကို အောင်မြင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံသည် ယခုအခါ လက်နက်ဝယ်ယူသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဆင့်မှ အရေးပါသော ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်သည့် အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အဗ်ဒိုလ္လာဟ်ဟီ က လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခွဲအတွင်း စစ်မြေပြင်၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အခြေအနေများက အနောက်နိုင်ငံများ၏ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များသည် အီရန်၏ နည်းပညာနှင့် ဒုံးကျည်၊ ဒရုန်းများ၏ အမြန်နှုန်း၊ ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်များကို တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
၎င်းက အီရန်၏ ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရှိနေသော ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းသည် အလွန်မြင့်မားသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ရန်သူ၏ ပြင်းထန်သော ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း၌ပင် လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများအတွင်း တည်ဆောက်ထားသော ထုတ်လုပ်ရေးစင်တာများသည်လည်း နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် စစ်ရေးစွမ်းရည်များကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် အမြင့်ဆုံးတပ်မှူး၏ အမိန့်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မည်သည့်နှောင့်နှေးမှုမျှ ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ဗိုလ်ချုပ် အဗ်ဒိုလ္လာဟ်ဟီ က အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့အား သတိပေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် ထပ်မံ၍ မှားယွင်းသော တွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်မိပါက ယခင်ကထက် ပိုမိုပြင်းထန်သော တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment