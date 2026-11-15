အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဂျောင်လာနီ ဦးဆောင်သော ယာယီအစိုးရ၏ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ဒမတ်စကတ်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးရှိ «ဂျာမာနာ» မြို့တွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအတွင်း လက်လုပ်ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဆီးရီးယားသတင်းမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုသည် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခုအနီးရှိ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအတွင်း ကြိုတင်ထောင်ထားသော ဗုံးကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် ကလေးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာနေရာတစ်ဝိုက်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ ဖြန့်ကြက်ချထားကာ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကို လုံခြုံရေးဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီး ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရင်းနှင့် ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment