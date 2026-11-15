အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအားလုံး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းကို ယခုအခါ သိရှိလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လေကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးစနစ် (Air Traffic Control System) အတွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင် ကြီးမားသော ချို့ယွင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းအခြေအနေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်လေကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (FAA) က အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအားလုံးကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအကြောင်းရင်းကို အမေရိကန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်မှ ပထမဆုံး ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး လေကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏ ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းတွင် ကြီးမားသော နည်းပညာချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် အမေရိကန်အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်မှလည်း အလားတူအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူက ယခုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အခြေအနေသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုမျှ မရှိကြောင်း ထပ်မံရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါပြဿနာသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ချို့ယွင်းမှု၏ မူလအကြောင်းရင်းကိုမူ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများကို အမေရိကန်အဓိက သတင်းမီဒီယာများက သောကြာနေ့ ညနေ ၄ နာရီမှ ၅ နာရီဝန်းကျင်တွင် စတင်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုအချိန်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအားလုံးကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် ပျံသန်းနေဆဲဖြစ်သော လေယာဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း လေကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသည့် အနီးဆုံးလေဆိပ်များသို့ ဆင်းသက်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အလားတူ ဥရောပလေကြောင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဘက်မှလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပျံသန်းမည့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချို့ကို ယာယီဆိုင်းငံ့ခဲ့ကြောင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်တွင် လူမှုကွန်ရက်များနှင့် မီဒီယာအချို့၌ ယခင်တစ်ရက်က Microsoft စနစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နည်းပညာပြဿနာသည်လည်း ယခုလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ရပ်ဆိုင်းရခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် Microsoft ဘက်မှ ယင်းစနစ်ချို့ယွင်းမှုသည် အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရခြင်းနှင့် မည်သည့်ဆက်စပ်မှုမျှ မရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိတွင် အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်လေကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (FAA) က အဆိုပါနည်းပညာချို့ယွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
သောကြာနေ့ ည ၁၁ နာရီအချိန်အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လေယာဉ်ပျံတက်ခွင့် ယာယီရပ်ဆိုင်းမှုအမိန့်မှာ ဆက်လက်သက်ရောက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လေကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကို ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေပြီး လိုအပ်သည့် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများ ပြီးစီးသည့်အခါမှသာ လေယာဉ်များကို ပြန်လည်ပျံတက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ခရီးသည် သိန်းနှင့်ချီ၍ ခရီးသွားလာမှု အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး လေယာဉ်ခရီးစဉ် ထောင်နှင့်ချီ၍လည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကာ လေကြောင်းသွားလာရေးစနစ်တစ်ခုလုံး အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
ယခုအချိန်အထိ ရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များမှာ ဤမျှသာဖြစ်ပြီး အဆိုပါဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ သတင်းဌာန ကလည်း အီရန် ၏ အစွမ်းဖြစ်ကြောင်း ပြောထားကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment