အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများက ဝေါလ်စထရိဂျာနယ်သတင်းစာသို့ ပြောကြားရာတွင် အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအသိုင်းအဝိုင်း၏ ခန့်မှန်းချက်အရ အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်သိုလှောင်ရေးလက်နက်တိုက်တွင် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ၁,၅၀၀ မှ ၂,၅၀၀ အထိ ရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်မှုအဆင့် နိမ့်နိမ့်ဖြင့် ခန့်မှန်းထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် အစ္စရေးတာဝန်ရှိသူများကလည်း အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်အရေအတွက်သည် ၁,၅၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ဒုံးကျည် ၁,၅၀၀ ဟူသော အရေအတွက်သည် အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်စွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအသိုင်းအဝိုင်းက ခန့်မှန်းထားသည့် အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ အီရန်နိုင်ငံသည် ယခင်က ကြိုတင်သိုလှောင်ထားခဲ့သော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်အသစ်များကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
ယခုခန့်မှန်းချက်သည် အမေရိကန်စစ်ရေးဝန်ကြီး ပီတ် ဟက်ဂ်ဆက်၏ မကြာသေးမီက ပြောကြားခဲ့သော အီရန်နိုင်ငံ၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စက်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို အပြီးတိုင်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီဟူသော ပြောဆိုချက်နှင့် ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်အရေအတွက်အတိအကျနှင့်ပတ်သက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မြင့်မားစွာ မရှိသေးသော်လည်း ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းကိုမူ အတည်ပြုထားကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment