အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကို ဆန့်ကျင်သည့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည် အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကာလကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အီရန်နှင့် စစ်ရေးတင်းမာမှုများကို ပြန်လည်စတင်လာနိုင်ကြောင်း စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဂါဒီ အိုက်ဇင်ကော့ ဦးဆောင်မည့် အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းရေးကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်နေသည်ဟု ၎င်းတို့က ယူဆကြပါတယ်။
Axios ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ ဖော်ပြချက်အရ မော့ဆက်အကြီးအကဲ ရိုမန် ဂေါဖ်မန်သည် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဝါရှင်တန်မြို့၌ ရှိနေပြီး အမေရိကန်ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ (CIA) အကြီးအကဲ ဂျွန် ရက်ကလစ်ဖ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာကို ရူဘီယိုနှင့် အိမ်ဖြူတော်ကိုယ်စားလှယ် စတိဗ် ဝစ်ကော့ဖ်တို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ယင်းတွေ့ဆုံမှုများသည် အီရန်အပေါ် စစ်ရေးအရ ထပ်မံတိုက်ခိုက်ရန် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ဖိအားပေးသည့် ကြိုးပမ်းမှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ သိမ်းပိုက်ခံ ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများအတွင်း နိုင်ငံရေးမရေရာမှုများနှင့် အီရန်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထရမ့်၏ ပြောင်းလဲနေသော သဘောထားများကြောင့် အစ္စရေးနိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် သုံးနှစ်ကြာ စစ်ပွဲနှင့် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲ၏ မရှင်းလင်းသော ရလဒ်များကြောင့်လည်း အစ္စရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဤအခြေအနေတွင် နေတန်ယာဟုသည် ကြာသပတေးနေ့၌ ဂါဒီ အိုက်ဇင်ကော့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အီရန်ကို ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပုံဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယင်းမတိုင်မီကလည်း အိုက်ဇင်ကော့နှင့် ၎င်း၏ မဟာမိတ်များသည် နေတန်ယာဟုအနေဖြင့် အိမ်စောင့်အစိုးရကာလအတွင်း အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲကို ပြန်လည်စတင်ရန် ကြိုးပမ်းလာနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားခဲ့ကြပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်မှစ၍ အိုက်ဇင်ကော့နှင့် ၎င်း၏ မဟာမိတ်များဖြစ်သည့် “အစ္စရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်” ပါတီခေါင်းဆောင် အဗီဂ်ဒေါ လီဘာမန်တို့သည် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အဆက်မပြတ် သတိပေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့အပြင် အစိုးရ၏ ဥပဒေရေးရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဂါလီ ဘဟရာဗ်-မီအာရာထံသို့လည်း စာများပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက်မှာ အိမ်စောင့်အစိုးရ၏ အကြီးအကဲတစ်ဦးအဖြစ် နေတန်ယာဟုတွင် ထိုကဲ့သို့ အန္တရာယ်ကြီးမားသော စစ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ နေတန်ယာဟုသည် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များ၏ ထောက်ခံမှုကို ရယူရန်နှင့် အာဏာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရေးအတွက် အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ဖန်တီးရန်လည်း ကြိုးပမ်းလာနိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment