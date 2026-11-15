အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာကဲရှ်မ် ကျွန်း၏ လေပိုင်နက်အတွင်း အမေရိကန်၏ MQ-1 ဒရုန်းတစ်စင်း ထပ်မံပစ်ချခံရ၊ ၁၇ စင်းမြောက် ဒရုန်းကို ပစ်ချနိုင်ခဲ့
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ (IRGC) သည် ယနေ့တွင် အမေရိကန်၏ ၁၇ စင်းမြောက် MQ-1 ဒရုန်းကို ၎င်းတပ်ဖွဲ့ ၏ အာကာသနှင့် လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ပိုင် ခေတ်မီလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဖြင့် ကျွန်းရှ်မ်ကျွန်း၏ လေပိုင်နက်အတွင်း ကြားဖြတ်ဟန့်တားကာ ပစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ကျူးကျော်ရေးတပ်ဖွဲ့ပိုင် MQ-1 အမျိုးအစား ကင်းထောက်နှင့် တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းသည် ကျွန်းရှ်မ်ကျွန်းအပေါ်မှ ပျံသန်းနေစဉ် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ အာကာသနှင့် လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ပိုင် ခေတ်မီလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်၏ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပြီး ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment