အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ABC Kabul၏ အစီရင်ခံစာ အရ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဟေရတ်ပြည်နယ်ရှိ «အိုဝိုင်စင် ဖာမာ» ဆေးဝါးစက်ရုံ၏ သွေးကြောသွင်းဆေးရည် (ဆီးရမ်) ထုတ်လုပ်ရေးဌာနကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ အထိ အမြောက်အမြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ ယခုအခါ စက်ရုံသည် သွေးကြောသွင်းဆေးရည် (ဆီးရမ်) အမျိုးအစား သုံးမျိုးကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိပြီး တစ်ရက်လျှင် ပုလင်းပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
စက်ရုံပိုင်ရှင် အဗ်ဒိုလ်ကရီးမ် ရှီရ်ဇာဒ် ၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါဌာနကို ဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့် နည်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် နိုင်ငံသား ၃၀၀ ကျော်အတွက် တိုက်ရိုက်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဤကဲ့သို့ အကြီးစား ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခု စတင်လည်ပတ်လာခြင်းသည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်၏ တိုးမြင့်လာနေသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အရေးပါသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အရေးပါသည့် ဤထုတ်ကုန်ကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းနေရမှုအပေါ် သိသာထင်ရှားစွာ လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment