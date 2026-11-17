အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ မော်စကိုမြို့ရှိ အီရန်သံအမတ် ကာဇင်းမ် ဂျလာလီသည် ရုရှားသတင်းဌာန TASS နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် အီရန်နိုင်ငံ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟ်စင် ရေဇာအီ၏ မော်စကိုခရီးစဉ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏ တရားဝင်သဝဏ်လွှာကို ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်ထံ ပေးပို့ရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျလာလီက အဆိုပါသဝဏ်လွှာတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေးတို့၏ အရေးပါမှုအပြင် အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင် အဆက်မပြတ် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြထားသည်ဟု ဆိုပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ မိုဟ်စင် ရေဇာအီ၏ ခရီးစဉ်ကို နှစ်နိုင်ငံအကြား မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေး၏ ရှုထောင့်မှ ကြည့်ရှုသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့နှင့် ဒေသတွင်း အခြေအနေများကြောင့် တီဟီရန်နှင့် မော်စကိုအကြား ပိုမိုနီးကပ်သော ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာသည့် ယခုအချိန်တွင် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သံအမတ်၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါခရီးစဉ်သည် အထူးအရေးပါမှုရှိပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကာ ပိုမိုတိုးချဲ့သွားရန် နှစ်ဖက်စလုံး၏ တူညီသော သန္နိဋ္ဌာန်ကို ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မှတ်သားဖွယ်ရာမှာ ယခုလအစောပိုင်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟ်စင် ရေဇာအီသည် ကရင်မလင်နန်းတော်၌ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးသည် နှစ်နိုင်ငံအကြား မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့အခြေအနေများအပြင် အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးချဲ့နိုင်မည့် အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုအခါသမယတွင် မိုဟ်စင် ရေဇာအီက ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သည် ၎င်း၏ သဝဏ်လွှာကို ရုရှားသမ္မတထံ အမြန်ဆုံး ပေးပို့စေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် သမ္မတ ပူတင်ကလည်း ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ထံ မိမိ၏ ရိုးသားဖြူစင်ပြီး နွေးထွေးလှိုက်လှဲသော ချစ်ကြည်ရေးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများကို ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်သည် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏ သဝဏ်လွှာကို ကြိုဆိုခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း၌ အီရန်နိုင်ငံက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည့် အပြုသဘောဆောင်သော အခန်းကဏ္ဍနှင့် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍတို့ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment