အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး စကော့ ဘက်ဆင့်သည် Fox News နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လမှ ၂၀၂၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း အီရန်ငွေကြေးတန်ဖိုးသည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းကိုယ်တိုင်နှင့် အမေရိကန်အရာရှိအချို့ စစ်စခန်းတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး အီရန်နိုင်ငံက ၎င်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရာတွင်မူ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မပြောဆိုလိုကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘက်ဆင့်က ဆက်လက်၍ *Wall Street Journal* သတင်းစာတွင် ၎င်း၏ နေအိမ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ထုတ်ဝေဖော်ပြခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံသည် ၎င်း၏ နေအိမ်ကို ဝယ်ယူခဲ့သည့်နေ့တွင် ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပထဝီဝင်တည်နေရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခုအခါ မည်သူမဆို အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ ၎င်း၏ နေအိမ်လိပ်စာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။ ၎င်း၏ ပြောကြားချက်အရ ယင်းဖြစ်ရပ်သည် သတင်းမီဒီယာများ၏ သတိမဲ့မှုနှင့် တာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့သော သတင်းရေးသားဖော်ပြမှုတို့၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment