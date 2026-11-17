အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ ဖကီးဟ်ပညာရှင်ကြီး အာယသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဝဟီးဒ် ခိုရာစါနီ၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော်အား ဈာပနပို့ဆောင်ခြင်း အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ၁၉ ဒီလမ်း (ဘာဂျက်) ရှိ ဖွာတွေမီယေ ဗလီမှ စတင်ကာ ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရောင်ဇာတော်သို့ ပို့ဆောင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှီအဟ် ကမ္ဘာ၏ ကြီးမြတ်သော မရ်ဂျအ် အား နောက်ဆုံးအရိုအသေပေး နှုတ်ဆက်ခြင်း
ယနေ့ အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ၂၆ ရက် နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ညနေ ၆ နာရီမှ ည ၉ နာရီအထိလည်း အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာများကို တင်ပြခြင်း ၊ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ထံ သဝစိုလ် ပြုခြင်းနှင့် အာယသွလ္လာဟ် ဝဟီးဒ် ခိုရာစါနီ (ရ.ဟ) ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား နောက်ဆုံးအရိုအသေပေး နှုတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားတို့ကို ၎င်း၏ရုံးတော်တည်ရှိရာ ဆဖာအီယေ လမ်းရှိ ဟဇရသ် ဝလီယေ အဆ်ရ် (အ.ဂျ) ဖွာတွေမီယဟ် ၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟဇရသ် အလီ အိဗ်နေ မူစာ အရ်ရေဇာ (အ.စ) ၏ နူရ်ဖြာထွန်းတောက်သော ရောင်ဇာတော်အနီးတွင် မြှုပ်နှံမည်
ကွမ်းပြည်နယ် ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးရာ) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အာယသွလ္လာဟ် ဝဟီးဒ် ခိုရာစါနီ (ရ.ဟ) ၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ကွမ်းမြို့၌ ဈာပနပို့ဆောင်ခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပပြီးနောက် မရှ်ဟဒ်မြို့သို့ ယူ ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့တွင် ဈာပနပို့ဆောင်ခြင်း အခမ်းအနားကို ထပ်မံကျင်းပပြီးနောက် ဟဇရသ် အလီ အိဗ်နေ မူစာ အရ်ရေဇာ (အ.စ) ၏ နူရ်ဖြာထွန်းတောက်သော ရောင်ဇာတော်အနီး၌ မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment