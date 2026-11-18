အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ သံတမန်ရေးရာ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ရုရှားသတင်းဌာန တာ့စ် (TASS) သို့ ပြောကြားရာတွင် ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆိုင်ရာ စနစ်သုံးမျိုးအောက်တွင် ရုရှားအပေါ် ထပ်မံချမှတ်မည့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအရေးယူမှုများတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း ၁၄၀ ခန့် ပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ သတင်းရင်းမြစ်က ယခုဆုံးဖြတ်ချက်သည် ရုရှားအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ၂၂ ကြိမ်မြောက် အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုလိုက်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ယခုဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစီအမံအသစ်များ မပါဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ သံတမန်၏ ပြောကြားချက်အရ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ၊ ဟိုက်ဘရစ်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် စွပ်စွဲချက်များအပေါ် အခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ ယူကရိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ယေဘုယျပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းအတွင်းမှလည်းကောင်း ယခုအရေးယူမှုများကို ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယူကရိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများတွင် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုရှိသော ရေနံတင်သင်္ဘောများအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်များ ချမှတ်ရန်လည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယခု ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်များတွင် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အချို့သော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းတစ်ခုထက်ပို၍ တစ်ပြိုင်နက် ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ယင်းအစီအမံ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို ပိုမိုခက်ခဲစေရန် ဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုခံရမည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်စာရင်းအပြည့်အစုံကို ဥရောပသမဂ္ဂ၏ တရားဝင်ပြန်တမ်းတွင် ထုတ်ပြန်ပြီး အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များ တရားဝင်အသက်ဝင်လာသည့်အခါ ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment