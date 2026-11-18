၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၉:၀၄
News ID: 1892223
အဗ်နာ ။ ။ ကာတွန်းပညာရှင်တစ်ဦးသည် မိမိ၏ အနုပညာစွမ်းရည်ကို အသုံးချကာ အစ္စရေးနှင့် အမေရိကန်တို့၏ အပြုအမူများကို စကားလုံးများဖြင့် ရှင်းပြစရာမလိုအောင် ထိရောက်စွာ သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားပါတယ်။ လက်ရှိတွင် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခြေအနေများမှာ အီရန်အား စစ်ရုံးနေပြီး အလွန် အဆင်မပြေမှုများ ရှိလာနေသည့်အတွက် မိမိတို့၏ သိက္ခာကို ပြန်လည်ဆယ်တင်ရန် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် လုပ်ကြံမှုများပြုလုပ်ကာ ယင်းဖြစ်ရပ်များအတွက် အီရန်နိုင်ငံကို အပြစ်ပုံချစွပ်စွဲရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည့် အခြေအနေကို သတိပေးသည့်အနေဖြင့် ယခုကာတွန်းကို ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Your Comment