အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) ဆိုင်ရာ အီရန်ကိုယ်စားလှယ် ဂိုလာန်မ်ဟိုစိုင်းန် ဟိုစိုင်းန်နီနီယာက အဆိုပါအဖွဲ့၏ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည့် ကလေးသူငယ်များကို «မော်ရိုကိုမူဘောင်» (Marrakech Framework) အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ၌ အထူးအလေးထား ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဟိုစိုင်းန်နီနီယာက အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
«မီနားဗ်မြို့မှ ကလေးငယ်များသည် သူတို့ရှိသင့်သည့်နေရာ၌ ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျောင်းခုံတန်းလျားများတွင် ထိုင်ကာ ပညာသင်ယူခွင့်ကို ခံစားနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုသည် ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ဘဲ အဖြေမဲ့မဖြစ်သင့်သည့် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်ထားသော ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။»
၎င်းက မီနားဗ် နှင့် လာမဲရ်ဒ်မြို့များတွင် ကလေးငယ်များအား ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီး တရားဝင်စာရင်းဇယားများအရ အီရန်နိုင်ငံအပေါ် မကြာသေးမီက ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ကလေးငယ် ၄၀၀ နီးပါး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်ကိုယ်စားလှယ်က ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များ၏ စာရင်းဇယားများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ အစီရင်ခံစာများအရ လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း ဂါဇာ၌ ကလေးငယ် ၂၀,၀၀၀ ကျော် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment