အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သည် ဟဇရသ် အာယသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဝဟီးဒ် ခိုရာစါနီ ကွယ်လွန်သွားခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ အာယာသွလ္လာဟ် ကြီး အား ဟောင်ဇာတွင် ဖိကဟ် (အစ္စလာမ့်ဥပဒေပညာ) နှင့် အူစူလ် (ဥပဒေသဘောတရားအခြေခံပညာ) ရပ်များ၏ အဓိကအခြေခံတိုင်များအနက် တစ်တိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ သဝဏ်လွှာတွင် အာယသွလ္လာဟ် ဝဟီးဒ် ခိုရာစါနီသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင် ဟောင်ဇာ၏ အရေးအပါဆုံးသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် သင်ကြားရေးဝိုင်းများအနက် တစ်ခုတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ နေ့စဉ် ပို့ချခဲ့သည့် အာယာသွလ္လာဟ် ကြီး ၏ ဖိကဟ်နှင့် အူစူလ် သင်ခန်းစာနှစ်ခုသည် အထင်ရှားဆုံး သင်ခန်းစာများထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုသင်ခန်းစာများတွင် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြု ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအပြင် နဂျဖ်အရှ်ရဖ် ဟောင်ဇာ၏ ယခင်ခေတ်ကာလများမှ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ပညာရှင်ကြီးများ၏ အမြင်များကို အလေးအနက်ထား လေ့လာဆည်းပူးခြင်း၊ ၎င်းတို့ထံမှ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ ရယူခြင်းနှင့် ထိုအမြင်များအပေါ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်ခြင်းတို့ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ ထိုကဲ့သို့သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ကြားမှုပုံစံသည် စနစ်တကျရှိပြီး ခိုင်မာအားကောင်းသော ဟောပြောတင်ပြမှုပုံစံနှင့် ပေါင်းစပ်သွားသည့်အခါ သင်ခန်းစာတစ်ခုစီတိုင်းကို ကျောင်းသားများနှင့် ပညာရှင်များအတွက် အဖိုးတန်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတစ်ရပ် ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ က ဆက်လက်၍ ယနေ့ခေတ်တွင် ဟောင်ဇာ ကွမ်းမြို့နှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အခြားဟောင်ဇာများမှ ဆရာအမြောက်အမြား၊ ပညာရှင်များနှင့် မြို့အသီးသီးမှ အိုလမာ သည် မိမိတို့၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘဝခရီးစဉ်တွင် အာယသွလ္လာဟ် ဝဟီးဒ် ခိုရာစါနီ၏ သင်ခန်းစာများကို တက်ရောက်ဆည်းပူးခဲ့ရခြင်းအား ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အားလုံးကလည်း ၎င်း၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် လက်တွေ့ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံများတွင် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) အပေါ် စစ်မှန်သန့်ရှင်းပြီး ထင်ရှားပေါ်လွင်သော သံယောဇဉ်နှင့် ချစ်မြတ်နိုးမှုကို အထူးလေးစားတန်ဖိုးထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ရှရီအသ်တော်နှင့် အစ္စလာမ့်ဘာသာတရားကို အမှုထမ်းဆောင်ရာတွင် အဆက်မပြတ် ရှည်လျားစွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အာယသွလ္လာဟ် ဝဟီးဒ် ခိုရာစါနီသည် ယုံကြည်သူများနှင့် ဟောင်ဇာသိပ္ပံပညာရေးဌာနများအပေါ် ကြီးမားသော ကျေးဇူးတရားရှိသူဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကျေးဇူးတရားကို အားလုံးက အမှတ်ရနေကြရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမြင့်ဆုံးတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်သည် သဝဏ်လွှာ၏ နိဂုံးတွင် ဤကဲ့သို့ ကြီးမားသော ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်အတွက် အေမာမ် ဇမာန် (အ.ဂျ)၊ ဟောင်ဇာများ၊ ယုံကြည်သူအားလုံးနှင့် အထူးသဖြင့် ကွယ်လွန်သူ၏ မိသားစုဝင်များထံ ဝမ်းနည်းကြောင်းနှင့် နှစ်သိမ့်အားပေးစကားများ ပေးပို့ခဲ့ပြီး၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ ကွယ်လွန်သူ၏ အဆင့်အတန်းများကို ပိုမိုမြင့်မားစေတော်မူပါရန် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment