အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ သတင်းရင်းမြစ်များက ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက သိမ်းပိုက်ခံထားရသော နယ်မြေအတွင်းရှိ ကဖရ်ကာစင်မြို့၌ ဇီယွန်ဝါဒီ အခြေချနေထိုင်သူတစ်ဦးက အကာအကွယ်မဲ့ ပါလက်စတိုင်းအမျိုးသမီး သုံးဦးကို ကားဖြင့် တိုက်ကြိတ်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဗီဒီယိုတွင် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက သိမ်းပိုက်ခံထားရသော နယ်မြေအတွင်းရှိ ကဖရ်ကာစင်မြို့၌ ဇီယွန်ဝါဒီ အခြေချနေထိုင်သူတစ်ဦးက ပါလက်စတိုင်းအမျိုးသမီး သုံးဦးကို မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် တိုက်ကြိတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ကို ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment