အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIB သတင်းအေဂျင်စီ ၏ အဆိုအရ စဘာသတင်းဌာန ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဟားမတ်စ်အဖွဲ့မှ အဗ်ဒိုရ် ရဟ်မန် ရှဒီဒ် က အန္တရာယ်ကြီးမားသော တင်းမာမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ရန်သူ၏ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များနှင့် အခြေချနေထိုင်သူအုပ်စုများ၏ အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် ၎င်းတို့အား ရာဇဝတ်မှုများကို ဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်နှင့် ပိုမိုပြင်းထန်လာစေရန် အားတက်စေခဲ့ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment