အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်စစ်တပ်၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ် ဟာသမီသည် ကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲနှင့် ခုခံတော်လှန်ရေးတို့၏ အမွေအနှစ်များနှင့် တန်ဖိုးများကို ထိန်းသိမ်းဖြန့်ဝေရေးဌာနက ဒုတိယနှင့် တတိယ ကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ထင်ရှားသော အစီအစဉ်များနှင့် လှုပ်ရှားမှုများဆိုင်ရာ ပြပွဲသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် ဟာသမီသည် ယင်းခရီးစဉ်အတွင်း ကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲနှင့် ခုခံတော်လှန်ရေးတို့၏ အမွေအနှစ်များ၊ တန်ဖိုးများကို ထိန်းသိမ်းဖြန့်ဝေရေးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ချီးကျူးခဲ့ပြီး အဆိုပါဌာနသည် ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယ ကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းများနှင့် သက်သေအထောက်အထားများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် တန်ဖိုးရှိသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းများကို ယခု ပြပွဲတွင် အကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့် တင်ပြထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ဤပြပွဲမှ ရရှိလာသည့် ရလဒ်များသည် အလွန်တန်ဖိုးရှိပြီး ပြပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် လေ့လာအသုံးချထိုက်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အီရန်စစ်တပ်၏ စစ်ဦးစီးချုပ်က ဒေသတွင်းအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအပြီး အီရန်ပြည်သူများသည် ရန်သူ၏ ကျူးကျော်ရန်စမှုများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အကြိမ်တိုင်း၌ အစွမ်းကုန် ကြံ့ကြံ့ခံကာ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး အကြိမ်တိုင်း ရန်သူကို ရှုံးနိမ့်စေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် ဟာသမီက အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံတော်၏ စစ်တပ်သည် မိမိတို့၏ ကြွေးကြော်သံများတွင် အကြိမ်ကြိမ် ဖော်ပြခဲ့သည့် သန္နိဋ္ဌာန်ကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်လည်း သက်သေပြခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးစစ်ပွဲ သုံးကြိမ်စလုံးအတွင်း ပြည်သူများအတွက် အသက်ပေးကာကွယ်သူများအဖြစ် မိမိတို့၏ ချစ်မြတ်နိုးရသော ပြည်သူများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်ဟူသည့် ကတိကဝတ်ကို တည်ကြည်စွာ လိုက်နာခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ယနေ့ လက်ရှိအခြေအနေများအရ ရန်သူသည် ၎င်း၏ တပ်ဖွဲ့များကို အသင့်ပြင်ဆင်နေပြီး လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအသစ်တစ်စင်းကိုလည်း ဒေသတွင်းသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ရန်သူ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို အပြည့်အဝ သတိရှိရှိ၊ အသေးစိတ်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပြီး မိမိတို့၏ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများအတွက် အချိန်တစ်ခဏမျှပင် အလဟဿ မဖြုန်းတီးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်စစ်တပ်၏ စစ်ဦးစီးချုပ်က အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံတော်၏ စစ်တပ်အတွင်းရှိ ကြည်းတပ်၊ ရေတပ်၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့် လေတပ်အပါအဝင် တပ်ဖွဲ့အားလုံးသည် ရန်သူ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေသကဲ့သို့ မိမိတို့၏ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသင့်ပြင်ဆင်မှုများကိုလည်း အချိန်တိုင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ရန်သူသည် ယခင်ကလည်း တွက်ချက်မှုမှားယွင်းခဲ့ဖူးပြီး အီရန်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကိုယ်တိုင်ပင် ခက်ခဲသော အခြေအနေတစ်ရပ်အတွင်း ပိတ်မိကာ အကူအညီမဲ့သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ အဆင့်မြင့်တပ်မှူးများသည် ယနေ့အချိန်တွင် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုအားလုံးကို အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရန်သူအနေဖြင့် ထပ်မံ၍ တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ဆောင်လာပါက ၎င်းနှင့် ၎င်းကို ထောက်ခံအားပေးသူများကို ယခင်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့် တုံ့ပြန်မှုမျိုးကို ပထဝီဝင်နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် ဟာသမီက ရန်သူအနေဖြင့် တွက်ချက်မှုမှားယွင်းခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း၊ သို့သော် ထိုသို့ မှားယွင်းခဲ့ပါက အားလုံးအတွက် သတိပေးစရာ သင်ခန်းစာတစ်ခု ဖြစ်လာစေမည့် အပြစ်ပေးတုံ့ပြန်မှုမျိုးကို ရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် အီရန်စစ်တပ်၏ စစ်ဦးစီးချုပ်က တွက်ချက်မှုမှားယွင်းခြင်းကြောင့် မိမိတို့နိုင်ငံကို ကျူးကျော်ရန် ရည်ရွယ်ထားသူ မည်သူမဆို အီရန်နိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်းရှစ်ထောင်ကြာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့် အာရှူရာယီယဉ်ကျေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရှိထားရမည်ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်လူမျိုးများသည် ရှေးပဝေသဏီကတည်းက ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားခဲ့သူများဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ အမိမြေအတွက် အသက်ပေးရန် အသင့်ရှိသည့် စိတ်ဓာတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြကာ မိမိတို့နိုင်ငံကို အစဉ်အမြဲ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသူများဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment