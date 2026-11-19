အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရတ်နိုင်ငံ ဘာဘီလ်ပြည်နယ်ရှိ မျိုးနွယ်စုများသည် ဂျုရ်ဖ်န်နဆ်ရ် ဒေသ၏ လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် လုပ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အလ်ဇိုင်ဒီအစိုးရအား သတိပေးပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
ဘာဘီလ်ပြည်နယ်ရှိ မျိုးနွယ်စုများ၏ အဓိကရပ်တည်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂျုရ်ဖ်န်နဆ်ရ် ဒေသ၏ လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် လုပ်ရပ်များ မပြုလုပ်ရန် အစိုးရအား ကျွန်ုပ်တို့ သတိပေးပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ယခင်ကဲ့သို့ ကြီးမားသော ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးများ ထပ်မံဖြစ်ပွားရန် လမ်းဖွင့်ပေးရာ ရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရေးကိစ္စကို နိုင်ငံရေးအရ ဖိအားပေးရန် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြင်ပအင်အားစုများ (အမေရိကန်) ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးမချရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ဘာဘီလ်ပြည်နယ်ရှိ မျိုးနွယ်စုများအနေဖြင့် ဂျုရ်ဖ်န်နဆ်ရ် ဒေသအပေါ် လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးအနက် အတည်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါဒေသမှ ဆုတ်ခွာခြင်းသည် အာဇာနည်များ၏ သွေးကို သစ္စာဖောက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်နယ်သည် အစဉ်အမြဲ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ညီအစ်ကိုရင်းချာစိတ်ဓာတ်တို့၏ ဇာတိမြေဖြစ်ခဲ့ပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း ထိုအတိုင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းအကြား ပြည်တွင်းပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပယ်ချပါတယ်။
ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့များက ဂျုရ်ဖ်န်နဆ်ရ် မြို့ကို လွတ်မြောက်ရေး မဆောင်ရွက်မီကာလတွင် အဆိုပါဒေသကို ဒုံးကျည်များ ပစ်လွှတ်ရန်နှင့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်များ အသုံးပြုရန် နေရာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးချခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မမေ့လျော့ခဲ့ပါ။
ကရ်ဗလာမျိုးနွယ်စုများ - ဒေသ၏ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေမည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်ကိုမဆို ဆန့်ကျင်
ကရ်ဗလာမြို့ရှိ မျိုးနွယ်စုများကလည်း ဂျုရ်ဖ်န်နဆ်ရ် ဒေသ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော စုဝေးပွဲအတွင်း ဒေသ၏ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေမည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်ကိုမဆို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
၎င်းတို့က ဒေသ၏ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေသည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်မဆို အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) နှင့် အဘူလ်ဖဇ်လ် အလ်အဗ္ဗာစ် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) တို့၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ဂူဗိမာန်များ၏ လုံခြုံရေးအပေါ်သာမက ၎င်းတို့ထံ လာရောက်ဖူးမြော်ကြသည့် ဇာယိရ်များ (ဘုရားဖူးဧည့်သည်များ(သို့) ဇေယာရသ် ပြုသူများ) ၏ လုံခြုံရေးကိုလည်း တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment