အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပြင်သစ်နိုင်ငံ တရားရေးဝန်ကြီး ဂျဲရယ်လ်ဒါ မာနန် က အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်တွင် ဆန္ဒပြပွဲများ စတင်ခဲ့ချိန်မှ ယခုအချိန်အထိ လူပေါင်း ၇,၁၈၄ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ယင်းဆန္ဒပြပွဲများနှင့် ဆက်စပ်၍ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်မှု ၄၆၆ မှု ရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ ပြောကြားချက်အရ ဖမ်းဆီးခံရသူများအနက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၄,၅၂၃ ဦးနှင့် အရွယ်မရောက်သေးသူ ၂,၆၆၁ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ ယင်းအမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လူပေါင်း ၃,၀၅၃ ဦးကို တရားစွဲဆိုမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အခြားအစားထိုးဆောင်ရွက်မှု ၁,၂၁၇ ခုကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါမန်နန်က ဆက်လက်၍ လူပေါင်း ၂,၃၀၁ ဦးကို တရားရုံးသို့ တင်ပို့ခဲ့ကြောင်းနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အမှုများ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် စွပ်စွဲခံရသူများကို တရားရေးအာဏာပိုင်များထံ ချက်ချင်းတင်ပြကာ အမှုစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထောင်ဒဏ်ချမှတ်မှု ၄၆၆ မှု ရှိခဲ့ကြောင်း ထပ်မံအသိပေးခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက် ၁၉၅ မှုမှာ ဆိုင်းငံ့မထားသော ထောင်ဒဏ်များဖြစ်ကာ ၁၁၁ မှုမှာ ချက်ချင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရန် အမိန့်ပါဝင်သည့် ပြစ်ဒဏ်များဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်အထိ လူပေါင်း ၃၅၆ ဦးသည် လွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးထားရပြီး ၎င်းတို့အနက် ၁၈၆ ဦးမှာ အကျဉ်းထောင်များတွင် အကျဉ်းကျခံနေရကာ ကျန်သူများမှာ ယာယီထိန်းသိမ်းခံထားရသူများဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပြင်သစ်တရားရေးဝန်ကြီးက ယခုဖော်ပြထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများအနက် သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည် ဆန္ဒပြပွဲများ စတင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်သော အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မှတ်သားဖွယ်ရာမှာ ယခုဆန္ဒပြပွဲများသည် လူနေမှုစရိတ် မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ လျှော့ချခံရခြင်းတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဆန္ဒပြပွဲများတွင် အဝါရောင်အင်္ကျီလှုပ်ရှားမှု (Yellow Vest Movement) မှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ကျောင်းသားများနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment