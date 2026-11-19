အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ နှင့် ရက်ပေါင်း ၄၀ ခန့်ကြာ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်တွင်ပင် အီရန်နိုင်ငံသည် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကို ထောက်ပြကာ အစ္စရေးစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက တီဟီရန်၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်ကို လျှော့တွက်မထားရန် သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးစစ်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူနှင့် “ဂျူးလူမျိုးရေးရာ မူဝါဒအင်စတီကျု” ၏ အကြီးတန်းသုတေသီ ယာကော့ဗ် ကတ်ဇ်က ဂျရုဆလင်ပို့စ်သတင်းစာ၏ “ဒီပ်ဒိုင်ဗ်” ပေါ့ဒ်ကတ်စ်အစီအစဉ်တွင် ပြောကြားရာ၌ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့က အီရန်အပေါ် နောက်တစ်ကြိမ် တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါက ယခင်စစ်ဆင်ရေးနှစ်ကြိမ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ပုံထက် ပစ်မှတ်ရွေးချယ်မှုတွင် ပိုမိုကွဲပြားလာနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယခင်က ဂျရုဆလင်ပို့စ်သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ ကတ်ဇ်က ယခင်တိုက်ခိုက်မှုများသည် အဓိကအားဖြင့် အီရန်၏ နျူကလီးယားစက်ရုံများ၊ စစ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့် ဒုံးကျည်စခန်းများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် နောက်တစ်ကြိမ် တိုက်ခိုက်မှုတွင် ရေနံချက်စက်ရုံများ၊ ရေနံသိုလှောင်ကန်များနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကိုလည်း ပစ်မှတ်စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းလာနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အီရန်၏ အမျိုးသားအခြေခံအဆောက်အအုံများကို “ယခုအချိန်အထိ အသုံးမပြုရသေးသည့် တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ကတ်” ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ယခင်က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသည် အဆိုပါအဆောက်အအုံများကို တိုက်ခိုက်ရန် ရှောင်ရှားခဲ့ကြကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ တီဟီရန်အစိုးရကလည်း ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ နိုင်ငံများ၏ အလားတူအခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာမည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ထို့အပြင် အဆိုပါအစ္စရေးစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူက နောက်တစ်ကြိမ် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာပါက ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ အခြေအနေကို ယခင်ကဲ့သို့ လျစ်လျူရှုထားနိုင်မည်ဟု မယူဆသင့်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကတ်ဇ်သည် အင်တာဗျူး၏ အခြားအပိုင်းတစ်ခုတွင် အီရန်၏ ဒုံးကျည်စွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသော ခန့်မှန်းချက်များအပေါ် သံသယရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းနှင့် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ထပ်မံဖော်ပြခဲ့သည့် ဒုံးကျည် ၂,၅၀၀ ရှိသည်ဟူသော ကိန်းဂဏန်းကို ထောက်ပြကာ ထိုကိန်းဂဏန်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောဆိုနေခြင်းသည် အီရန်၏ အမှန်တကယ် ဒုံးကျည်စွမ်းရည်ကို တိတိကျကျ သိရှိထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ “တကယ်တော့ ဒီအချက်က ကျွန်တော်တို့ အမှန်တကယ် ဘာမှမသိကြဘူးဆိုတာကိုပဲ ပြသနေပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကတ်ဇ်က ယခင်ပဋိပက္ခနှစ်ကြိမ်မှ အစ္စရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံး သင်ခန်းစာမှာ လက်တွေ့ကျပြီး ဖြစ်မြောက်နိုင်သည့် ရည်မှန်းချက်များကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စစ်ရေးအစီအစဉ်များကိုလည်း တိကျပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအပေါ် အခြေခံ၍ ရေးဆွဲသင့်ကြောင်း အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်နိုင်ငံတွင် အစိုးရအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် “အလွန်ခက်ခဲသော” ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရန် အချိန်ကြာမြင့်သည့် စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့သော စစ်ဆင်ရေးကို အမေရိကန်ပြည်သူများက ရေရှည်သည်းခံနိုင်ရန် အသင့်ရှိမရှိမှာလည်း မသေချာကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment