အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၈ ခုနှစ် အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဂျေဒီ ဗန့်စ်အစား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာကို ရူဘီယို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းပြောဆိုမှုများ မြင့်တက်လာနေပါတယ်။
အီရန်စစ်ပွဲအပေါ် ဗန့်စ်၏ ဝေဖန်မှုများနှင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးအနေအထား အားနည်းလာခြင်းတို့ကြောင့် ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီအတွင်း ရူဘီယိုကို အစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် စဉ်းစားလာကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ရူဘီယိုသည် ထရမ့်၏ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မူဝါဒများ၊ အထူးသဖြင့် အီရန်စစ်ပွဲကို ထောက်ခံထားခြင်းကြောင့် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိ ၎င်း၏ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အစီအစဉ်ကို အတည်ပြုထားခြင်း မရှိသေးပါ။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment