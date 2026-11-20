အီရန်က အမေရိကန်ကို တိုက်ခိုက်မည့်အစား အာရပ်နိုင်ငံများကို ဘာကြောင့် တိုက်ခိုက်ရသနည်း? ဟု မေးသူများအတွက် အဖြေ ။ ။ cartoon
၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၂၇
News ID: 1892877
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်က အမေရိကန်ကို တိုက်ခိုက်မည့်အစား အာရပ်နိုင်ငံများကို ဘာကြောင့် တိုက်ခိုက်ရသနည်း? ဟု မေးခွန်းထုတ်သူများအတွက် အဖြေကို ကာတွန်းဆရာတစ်ဦးက ပညာသားပါပါဖြင့် ကာတွန်းရေးဆွဲကာ ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နားလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် အမေရိကန်ဟာ အာရပ်နိုင်ငံများအတွင်း တည်ရှိတဲ့ မိမိရဲ့ စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အီရန်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီရန်ကလည်း အမေရိကန်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အာရပ်နိုင်ငံများအတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အီရန်ဟာ အကြောင်းမဲ့သက်သက် အာရပ်နိုင်ငံတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကို ပစ်မှတ်ထား တုံ့ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Your Comment