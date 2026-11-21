အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ABC Kabul၏ အစီရင်ခံစာ အရဤဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အကြံပြုသဘောထားကိုလည်း ရည်ညွှန်းထားပါတယ်။ အဆိုပါအကြံပြုသဘောထားတွင် ပါလက်စတိုင်း သိမ်းပိုက်ခံနယ်မြေများ၌ အစ္စရေး၏ ဆက်လက်တည်ရှိနေမှုသည် တရားမဝင်ကြောင်း သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး သိမ်းပိုက်မှုကို ချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကနေဒါ၊ ဩစတြေးလျ၊ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးနှင့် အာဖရိက၊ အာရှ၊ တောင်အမေရိကနိုင်ငံအများစုတို့သည် အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းကိုယ်စားလှယ်များက အဆိုပါမဲရလဒ်ကို ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး သိမ်းပိုက်မှုအဆုံးသတ်ရေး၊ အတင်းအဓမ္မနေရပ်စွန့်ခွာစေမှုကို တားဆီးရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးတို့အတွက် ၎င်းတို့၏ သံတမန်ရေးရာထောက်ခံမှုများကို လက်တွေ့ကျသော လုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲကြရန် နိုင်ငံများအား တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဤမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အချိန်တွင် အစ္စရေး၏ စစ်ဆင်ရေးများ၊ အခြေချအိမ်ရာများ တိုးချဲ့တည်ဆောက်မှုများနှင့် ဂါဇာဒေသ၌ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကပ်ဘေးအခြေအနေတို့သည် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment