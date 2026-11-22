အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ABC Kabul၏ အစီရင်ခံစာ အရ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသူ မိန်းကလေးတစ်ဦးက အစ္စလာမ်သာသနာကို လက်ခံယုံကြည်ပြီးနောက် ဟေဂျာဗ် (အစ္စလာမ့်အမျိုးသမီးဝတ် ခေါင်းမြီးခြုံ) ကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ရာ မိသားစုဝင်များသည် သူမနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူမသည် မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် သာသနာရေးလမ်းစဉ်တွင် ခိုင်မြဲစွာ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန် မွတ်စလင်မ် များ အနေဖြင့် မိမိအတွက် ဒိုအာပြု ဆုတောင်းပေးကြပါရန် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment