အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အနောက်အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ် ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်း၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဟာမီးဒ် မဟ်ဘူဘီက နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၀၀ နာရီ ၅၅ မိနစ်တွင် မြေအောက်အနက် ၁၀ ကီလိုမီတာ၌ ဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့သော အဆိုပါငလျင်သည် ခွိုင်မြို့အနီးကို လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ပြောကြားချက်အရ ငလျင်ဗဟိုချက်သည် ခွိုင်မြို့မှ ၁၇ ကီလိုမီတာ၊ ဇာရာဗာဒ်မြို့မှ ၂၉ ကီလိုမီတာနှင့် ကူတူးရ်မြို့မှ ၃၆ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အနောက်အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ် ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းသည် ၎င်း၏ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲများအားလုံးတွင် အရေးပေါ်အသင့်အနေအထား အပြည့်အဝဖြင့် ဆက်လက်အသင့်ပြင်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ အဆိုပါငလျင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းတစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment