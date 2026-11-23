အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
« ဘာသာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများအတွက် ပြည်သူ့ ဖြေကြားရေးဌာန » ( pasokhgoo.ir ) ထံမေးထား သည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
စလာမ်မွန်းန်အလိုင်းကွမ်းမ်
လူတဦးသေဆုံးပြီးချိန်တွင်ကွယ်လွန်သူမိသားစု၏ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိပါပဲလျက်ဓါတ်ပုံများရိုက်ပြီးလူအများအထင်အမြင်လွဲမှားစေရန်ဝါဒဖြန့်ပြီးသိက္ခာချခွင့်ရှိပါသလား?ထိုသို့သိက္ခာချခြင်းအားတရားတော်မှခွင့်ပြုထားပါသလား?
သိလိုသူဘာသာဝင်တစု။
အဖြေ
سلام علیکم
ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ ဖသ်ဝါအရ —
ကွယ်လွန်သူမိသားစု၏ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိပါပဲလျက်ဓါတ်ပုံများရိုက်ပြီးလူအများအထင်အမြင်လွဲမှားစေရန်ဝါဒဖြန့်ပြီးသိက္ခာချခြင်းသည်ဟရာမ် (တားမြစ်ထားသော အပြုအမူ) ဖြစ်ပြီး ဂိုနဟ်ယေကဘီရာဟ် ( ကြီးလေးသော အပြစ်) များအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment