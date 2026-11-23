အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အသင်းသည် မရ်ယမ် အဗ်ဒိုလ္လာပူရ်နှင့် အာယလာရ် ဂျာမီတို့၏ ရွှေတံဆိပ်နှစ်ခု၊ ဇဟ်ရာ ရဟီးမီ၏ ငွေတံဆိပ်တစ်ခုတို့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ထူးချွန်စွာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အီရန်အသင်းသည် ၎င်း၏အားကစားသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် အမျိုးသမီးအသင်းများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် ပထမနေရာကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အီရန်အားကစားမယ် သုံးဦးစလုံးသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်လည်း ပထမခြောက်နေရာအတွင်း ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းအောင်မြင်မှုကြောင့် ၂၀၂၈ ခုနှစ် လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ပါရာလံပစ်ပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ၎င်းတို့၏အခြေအနေ ပိုမိုခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။
ယခုကဲ့သို့ သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ တစ်ဦးချင်းဂုဏ်ပြုဆုများကိုလည်း အီရန်အားကစားမယ်များနှင့် နည်းပြတို့က ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အာတေဖေ ကေရှ်ဝါရ်ဇ်ကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပြအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး မရ်ယမ် အဗ္ဒုလ္လာပူရ်ကိုလည်း ပြိုင်ပွဲ၏ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးအားကစားသမားအဖြစ် ရွေးချယ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment