အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ကာတာဝန်ကြီးချုပ် မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် အဗ်ဒိုရ် ရဟ်မာန် အာလေ စာနီ သည် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာကို ရူဘီယိုနှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
ကာတာဝန်ကြီးချုပ် မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် အဗ်ဒိုရ် ရဟ်မာန် အာလေ စာနီသည် မာကို ရူဘီယိုနှင့် တွေ့ဆုံမည့်အချိန်တွင် ၎င်း၏ ဝါရှင်တန်ခရီးစဉ်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် နှစ်ပတ်သာ ကြာမြင့်သေးပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကာတာဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် သမ္မတထရမ့်က ကာတာနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတို့သည် အီရန်အရေးကိစ္စကို ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment