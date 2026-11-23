အဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) နိုင်ငံတကာသတင်းဌာန (အဗ်နာ)
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်တွင် ဟေဂျာဗ် နှင့် အရှက်အကြောက်တရားဆိုင်ရာ အမိန့်များကို အာယသ်တော်များစွာဖြင့် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်၊ အဟ်ဇာဗ် စူရဟ်၊ အာယသ် ၅၃ တွင် ဟေဂျာဗ် သည် လူသားတို့၏ စိတ်နှလုံးကို ပိုမိုသန့်ရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထို့အပြင် ရှုအိုင်ဘ် (အ.စ) ၏ သမီးတော်အကြောင်း ဖော်ပြရာတွင်လည်း အရှက်အကြောက်တရားဖြင့် လျှောက်လှမ်းသူအဖြစ် ချီးကျူးထားပါတယ်။
ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများသည် စကားပြောဆိုရာတွင်လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်သည့် အသံနေအသံထားမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ရန်၊ အလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့် ခြေလှမ်းသံများမှတစ်ဆင့် အခြားသူများ၏ စိတ်ကို ဆွဲဆောင်ခြင်းမပြုရန် ကုရ်အာန်တွင် လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
အလားတူ အမျိုးသားများကိုလည်း မိမိတို့၏ အကြည့်များကို ထိန်းသိမ်းရန် အမိန့်ပေးထားပြီး မတော်တဆ အကြည့်ရောက်သွားပါက ထပ်မံကြည့်ရှုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန် လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုရန် မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့သော အမျိုးသမီးများအတွက်မူ အချို့သော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဆိုင်ရာ လျှော့ပေါ့ခွင့်များကိုလည်း ကုရ်အာန်က ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဟေဂျာဗ် သည် အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အရေးကြီးသော အမိန့်တော်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်နှင့် ဟဒီးစ်တော်များတွင်လည်း အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားကြောင်း အလေးပေးထားပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဟေဂျာဗ် ဝတ်ဆင်ခြင်းကို အခြားသူများ ရှိနေခြင်း၊ မရှိနေခြင်းအပေါ် မူတည်၍ လိုက်နာရသည့် စည်းမျဉ်းတစ်ခုအဖြစ် မမြင်သင့်ဘဲ ဘာသာရေးတာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် နားလည်လိုက်နာသင့်ကြောင်း သိထားသင့်ပါတယ်။
ရင်းမြစ် – ဒရ်စ်ဟာယေ ကုရ်အာန် (ကုရ်အာန်သင်ခန်းစာများ)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment