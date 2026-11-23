အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ABC Kabul၏ အစီရင်ခံစာ အရ ရုရှားသတင်းဌာနများ၏ ဖော်ပြချက်အရ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး ဩဇာအာဏာရှိသူအချို့၏ အမည်များသည် ဂျက်ဖရီ အက်ပ်စတိန်း၏ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ပါဝင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဂျက်ဖရီ အက်ပ်စတိန်းသည် အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသက်မပြည့်သေးသော မိန်းကလေးငယ်များကို ရှာဖွေကာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများနှင့် ဩဇာအာဏာရှိသူများထံ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
သူသည် ဤလုပ်ငန်းကို အလွန်ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဘုရင်များနှင့် သမ္မတများအားလုံးနီးပါးကိုပင် မိမိ၏အမိန့်အောက်တွင် ရှိစေနိုင်သည့်အထိ ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်များစွာလည်း ဤအမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် ယခင်က ဂျက်ဖရီ အက်ပ်စတိန်းနှင့် မည်သည့်ဆက်စပ်မှုမျှ မရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ဖူးသော်လည်း မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်လာသည့် ဓာတ်ပုံများနှင့် စာရွက်စာတမ်းအများအပြားတွင် ၎င်းတို့နှစ်ဦးအကြား ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဂျက်ဖရီ အက်ပ်စတိန်း၏ အမှုတွဲတွင် စာရွက်စာတမ်းပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ကျော် ပါဝင်ပြီး ၎င်းကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ယခုအခါ ၎င်းသည် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကြောင့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များစွာအပေါ် ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment