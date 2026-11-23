အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ABC Kabul၏ အစီရင်ခံစာ အရ အီရန်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်၏ ရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကို ဖြိုခွင်းရန် စစ်ဆင်ရေးကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ကျော်ဖြတ်ကာ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ဖြတ်သန်းနိုင်ရန် မိမိတို့၏ ရေနံတင်သင်္ဘောများပါဝင်သည့် ယာဉ်တန်းတစ်ခုကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်လည်း အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များက အဆိုပါ ရေနံတင်သင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက်လာပါက သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ခရီးစဉ်ကို နှောင့်ယှက်ဟန့်တားလာပါက ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အထူးသဖြင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE) ၏ ရေနံဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကို ချက်ချင်း ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးထားပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်၏ ရေနံတင်သင်္ဘောများသည် ယခုအခါ ပနားမားနိုင်ငံအလံအောက်တွင်ဖြစ်စေ၊ အခြေအနေအရ အသုံးပြုသည့် အခြားနိုင်ငံအလံများ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းအသုံးပြုသည့် သင်္ဘောအလံများအောက်တွင်ဖြစ်စေ သွားလာတော့မည်မဟုတ်ဘဲ၊ အီရန်နိုင်ငံ၏ အလံတော်ကို တရားဝင်လွှင့်ထူကာ ရေကြောင်းခရီးစဉ်များကို စတင်သွားလာနေပြီဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းသိရှိရပါတယ်။
ငါတို့ရေနံ ကိုအသုံးချခွင့် မရလျင် ဘယ်နိုင်ငံ မှ အသုံးချခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်း ငါတို့ အသုံးပြုခွင့်ရလျင် အားလုံးကို အသုံးပြုခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကို အီရန် လက်တွေ့ ပြသတော့မည် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment