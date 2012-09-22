မိုမင္နီမ်ား ကို ကူညီေဖးမေပးျခင္း

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္မိုမင္နီမ်ားကိုဆုံးမၾသဝဒါမ်ားညႊန္ၾကားထားပါသည္။၎ဆိုဆုံးမမႈမ်ားအနက္မွ တစ္ခုသည္ကား - မတရားႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္း၊က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ႏွင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းစဥ္ေတာ္အေပၚမက်င့္သုံး မလိုက္နာသည့္ ဘုရင္မ်ား၊အာဏာရွင္္မ်ား ကိုကူညီေဖးမမႈမျပဳရန္မိန္႔ထားေတာ္မူေပသည္။ၿပီးေနာက္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ဘုရင္မ်ားအာဏာရွင္မ်ားထံတြင္ မည္သည့္ရာထူး ေနရာ မွ ေနၿပီး အလုပ္မလုပ္ရန္ ၊တာဝန္မထမ္းေဆာင္ ရန္လို ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာမတရားသည့္မေကာင္းသည့္သီလသမာဓိမရွိသည့္ဘုရင္မ်ား၊အာဏာရွင္္မ်ား လက္ေအာက္ဝယ္ ရာထူးေနရာကိုလက္ခံျခင္းသည္ျပည္သူလူထုအေပၚမတရားႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္း၊က်ဴးေက်ာ္ျခင္းႏွင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏သာသနာေတာ္တြင္စည္ပင္သာယာ တိုး တက္မႈ ကို ပိတ္စို႔ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးသည္ ေအမာမ္ (အ.စ) ႏွင့္ ၁၄ ႏွစ္တိုင္စာအေပးအယူျပဳခဲ့ေပသည္။မိမိ၏စာတစ္ေစာင္တြင္အာဘာစီမင္းဆိုးမင္းညစ္လက္ ေအာက္တြင္ရာထူး တစ္ေနရာ၊ရာအားလက္ခံၿပီးအမႈထမ္းရန္ ေအမာမ္(အ.စ)ထံမွ ခြင့္ေတာင္း ေလ၏။သို႔ေသာ္ ေအမာမ္(အ.စ) အေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ေတာ္ခဲ့ေလ၏။သို႔ေသာ္လည္း၎ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုလာရာေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္၎အားမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။((အသင္အေနျဖင့္ရာထူးကိုလက္ခံၿပီးကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ၾသဝါဒေတာ္မ်ားႏွင့္အညီလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုယုံၾကည္စိတ္ခ်မည္ဆိုလွ်င္၊ၿပီးေနာက္မိမိႏွင့္အလုပ္အတူလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကားမွ ေကာင္းျမတ္ၿပီးသီလ၊သမာဓိရွိသူမ်ား၊သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္သူ မ်ား ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ ၊ မိမိရရွိမည့္အရာမ်ား ၊အသုံးအေဆာင္မ်ား (ေငြေၾကး၊ေနရာထိုင္ခင္း စသည္ျဖင့္ ) မိုမင္နီကို အက်ဳိးအျမတ္ျပဳႏိုင္မည္ ၊ မတတ္မစြမ္းႏိုင္သူမ်ားကိုကူညီေဖးမႏိုင္မည့္ ဆိုလွ်င္ ၊ဤကဲ့သို႔ေသာ္ရာထူးကို လက္ခံၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။အသင္၏လုပ္ရပ္သည္ မိမိ၏ဘာသာတူညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ျဖစ္ရေပမည္။ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္လွ်င္ အာဘာစီမင္းဆိုးမင္းညစ္ ၏အာဏာစက္ကို ( ခိုင္သည္ထက္ခိုင္ေအာင္ ၊ေတာင့္တင္းသည့္ထက္ေတာင့္တင္းေအာင္)မိမိ၏စြမ္းအားကိုသုံးျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ဤလုပ္ရပ္သည္ လုံးဝမပိုင္ေခ်။ ခြင့္မရွိေခ်။ ))ၾကည့္ - ဖရူေအကာဖီက်မ္းအတြဲ၅၊၁၁၁ / မိုစနတ္ေသေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) က်မ္း စ.မ ၁၃၁