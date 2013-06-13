စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔ဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရာကေန သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူအရင္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ၿခံဝန္းႀကီးထဲမွာ နဝေဒး ပန္ခ်ီျပခန္း နဝေဒး ေကာ္ဖီေကာ္နာနဲ႔ နဝေဒး အမွတ္တရ ပစၥည္းဆိုင္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီဆိုင္ေတြကို က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဦးခင္ညြန္႔က “ဘဘ ခ်မ္းသာတဲ့ သူမဟုုတ္ဘူး” လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ေထာင္က်ၿပီး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူေတြနဲ႔ စာရင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း က တိုက္တာ ၿခံဝန္းေတြနဲ႔ စည္းစိမ္ မျပတ္ေနႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။
စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္မႉး၊ အတြင္းေရးမႉး ၁ နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ေတြကို ယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔ဟာ ၾသဇာ အရွိန္အဝါ ႀကီးထြားခဲ့သူ တဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူ႔လက္ထက္မွာ ရာေထာင္ခ်ီတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ၊ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ရဟန္း သံဃာေတြကို အာဏာ အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး လက္လြတ္စပယ္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ ပို႔ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔လည္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလို ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ လႈပ္ရွားေနတဲ့ သူေတြကို ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်၊ ႏွိပ္ကြပ္ တာေတြေၾကာင့္ အက်ဥ္း က်ေနသူေတြဟာ မိသားစုေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ကြဲသူေတြ၊ သားသမီး မိသားစုေတြနဲ႔ ကြဲသူေတြ၊ ေသကြဲကြဲသူေတြ၊ ရွင္ကြဲကြဲသူေတြ၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်မ္းမာေရးနဲ႔ လူမႈေရး စတဲ့ က႑အသီးသီးမွာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈ ေတြကို ခါးစည္းခံခဲ့ၾကရပါတယ္။
ဦးခင္ညြန္႔ အက်ဥ္းေထာင္က လြတ္လာၿပီး တင့္တင့္တယ္တယ္ ေနထိုင္ႏိုင္ေပမယ့္ သူ႔လက္ထက္မွာ ႏွိပ္ကြပ္ခံခဲ့ရသူေတြ ကေတာ့ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ အမ်ားစုက အျပင္ေလာကမွာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ဘဝရပ္တည္ဖို႔ အခက္ အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ေနရၾကတာလည္း မနည္းပါဘူး။
အဲဒီအထဲမွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က သံလ်င္ေရနံခ်က္စက္ရုံ ဗံုးခြဲမႈနဲ႔ လြဲမွား အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရၿပီး ၂၃ ႏွစ္ၾကာမွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) လူငယ္ ကိုသန္းေဇာ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္၊ သူေထာင္က်ေနစဥ္ အခ်ိန္မွာပဲ မိဘ ႏွစ္ပါး ဆံုးပါးသြားခဲ့သလို ေထာင္က လြတ္လာတဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ခုခ်ိန္အထိ ေနစရာအိမ္ အတည္တက် မရွိေသးသလို၊ အလုပ္အကိုင္အတြက္လည္း အခက္ႀကံဳ ေနရပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ ညီမျဖစ္သူ အိမ္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြအိမ္မွာ ခိုကပ္ေနၿပီး ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ရွည္ အက်ဥ္းစံခဲ့ရတဲ့ သူ႔အတြက္ အျပင္ေလာကက လုပ္ငန္းေတြ၊ အတတ္ပညာေတြနဲ႔ အံဝင္မႈ မရွိေတာ့ ဝမ္းေရးအတြက္၊ အတည္တက် မရွိတဲ့ ႀကံဳရာ က်ပန္း အလုပ္ေတြကိုပဲ ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္ ေနရသူ ျဖစ္ပါတယ္။
“က်ေနာ့္ဘဝက မပ်က္စီးဘူးလို႔ေျပာရင္ လိမ္ရာက်မယ္၊ အခုေလာေလာဆယ္ကို က်ေနာ့္မွာ ေနစရာ အိမ္မရွိဘူး။ အေဖေရာ၊ အေမေရာ ဆုံးရႈံးသြားရတယ္၊ အခု ညီမအိမ္နဲ႔ အေပါင္းအသင္းေတြ အိမ္မွာ ကုပ္ကတ္ေနတယ္၊ က်ေနာ္က ေယာက္်ားဗ်ေနာ္၊ အလုပ္လုပ္ ခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အလုပ္အကိုင္က မရွိဘူး၊ က်ေနာ့္ဘဝႀကီးက ပ်က္တာထက္ ဆိုးတာေပါ့ဗ်ာ။ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကုန္ပ်က္စီးတာေပါ့” လို႔ ကိုသန္းေဇာ္ က သူ႔အေျခအေနကို ေျပာျပပါတယ္။
ေထာင္က လြတ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ NLD ကထုတ္ေဝတဲ့ ဒီလႈိင္းဂ်ာနယ္မွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ ဝမ္းေရးအတြက္ က်ပန္းလုပ္ငန္းေတြ ရွာႀကံ လုပ္ကိုင္ေနရတာေၾကာင့္ သြားၿပီး မကူညီႏိုင္ေတာ့တာ ၂ လေလာက္ ေတာင္ ရွိၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီအေျခအေန မ်ဳိးေတြဟာ ကိုသန္းေဇာ္ တေယာက္တည္း ဒီလိုႀကံဳေနရတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူနဲ႔အတူ အမႈတြဲ တခုတည္းနဲ႔ ေထာင္အတူတူ က်ခဲ့ၾကတဲ့ သန္လ်င္က NLD လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကိုညီညီဦးနဲ႔ ကိုမိုးေက်ာ္သူ တို႔လည္း ေထာင္က လြတ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ အလားတူ အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
သူတို႔ ၃ ဦးကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထဲမွာ ဦးခင္ညြန္႔ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြက သန္လ်င္ ေရနံခ်က္စက္ရုံဗံုးခြဲမႈ သံသယနဲ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာက ငရဲခန္းလို႔ နာမည္ႀကီးလွတဲ့ ေရၾကည္အိုင္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး ဗံုးခြဲ တရားခံျဖစ္ေၾကာင္း အတင္းအဓမၼ ဝန္ခံခိုင္းခဲ့တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ ကာယကံရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာ သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္ရုံနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမကို ဗံုးခြဲတယ္ဆိုတဲ့ တရားခံ အစစ္ကို ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္၊ ကာယကံရွင္ ကလည္း သူေဖာက္ခြဲေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့တဲ့အတြက္ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လြဲမွား ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ သူတို႔ ၃ ေယာက္ကိုေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျမေအာက္ လႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္ ဆိုၿပီး ေနာက္တမႈ ဖြင့္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ စီယင္ခဲ့တာကို ခံခဲ့ၾကရျပန္ပါတယ္။
လူငယ္တေယာက္ရဲ႕ ဘဝ အညြန္႔တလူလူ တက္စ အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ ကာလမွာ တရားခံ အစစ္မဟုတ္ဘဲ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ သူတို႔ဘဝေတြဟာ စိတ္ပိုင္းေကာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ပ်က္စီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔လို အလားတူ ခံစားခဲ့ရသူေတြ ဦးခင္ညြန္႔ လက္ထက္မွာ ရာခ်ီ ရွိေပမယ့္ ဦးခင္ညြန္႔ အေပၚ အာဃာတ မထားၾကပါဘူးလို႔ ကိုသန္းေဇာ္က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသလိုပဲ အာဃာတ တရားမထားဘူး၊ ေမတၱာနဲ႔ပဲ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစား ၿပီးေတာ့ ေနတယ္။ သူ (ဦးခင္ညြန္႔) အဆင့္ျမင့္ေနလို႔၊ ဇိမ္က်ေနလို႔ မနာလိုဝန္တိုတာလည္း မရွိဘူး၊ တခုေတာ့ ရွိတာေပါ့၊ သူလုပ္ခဲ့တာေတြဟာ က်ေနာ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ၾကရတာ ရွိတာေပါ့၊ သူလုပ္ခဲ့တာ ေတြဟာ တိုင္းသိ၊ ျပည္သိ၊ ကမၻာသိပါ။ သူကိုယ္တိုင္လည္း အသိဆံုးပါ။ ဒါ လိမ္လို႔မရပါဘူး၊ လူဆိုတာ ကံဇာတာ ရွိတုန္း စံႏိုင္သလို၊ ဝဋ္လည္ရင္လည္း ခံရမွာပဲ” လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။
ဦးခင္ညြန္႔ဟာ ကြယ္လြန္သူ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္းရဲ႕ လက္ရင္း လူယံု တဦးျဖစ္ၿပီးေနာက္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ သူ႔ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က လူထု အုံႂကြမႈေတြမွာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူ အျဖစ္လည္း အမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ ဦးခင္ညြန္႔ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏုိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (န၀တ) စစ္အစုိးရ အတြင္းေရးမႉး (၁) တာ၀န္၊ အဲဒီေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ (နအဖ) စစ္အစုိးရ လက္ထက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ေတြကို ယူခဲ့တာပါ။
သူဟာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ သူနဲ႔ လက္ေအာက္ခံ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ၃၈ ဦးကို လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ၊ အာဏာ အလြဲသံုးစား လုပ္မႈေတြနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ကေန ၁၆၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေပမယ့္ ဦးခင္ညြန္႔ ကိုေတာ့ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ၄၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးခင္ညြန္႔ဟာ သူ႔လက္ထက္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြတင္ မကဘဲ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကိုပါ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ အက်ဥ္းခ်မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔လက္ထက္ ၁၉၈၈ လူထု အေရးေတာ္ပံုအၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမားတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတြကို ဖမ္းဆီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ်မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဲဒီအထဲမွာ မဟာဂႏၶာ႐ံု တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ အရွင္ သုမဂၤလာလကၤာရလို႔ ထင္ရွားတဲ့ ဆရာေတာ္ ေတြလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ ရာဇဓမၼာဘိဝံသ၊ အင္းစိန္ ရြာမဆရာေတာ္ အရွင္ တိေလာကာဘိဝံသ တို႔ကိုလည္း ေထာင္းသြင္း အက်ဥ္းခ်ဖူးပါတယ္။
အခုတေလာ ပန္းခ်ီျပခန္း၊ ေကာ္ဖီေကာ္နာနဲ႔ အမွတ္တရ ပစၥည္း ဆိုင္ခန္းေတြဖြင့္တာကို အေၾကာင္းျပၿပီး ဦးခင္ညြန္႔ရဲ႕ ရုပ္ပံုေတြဟာ သတင္းစာေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ ရုပ္သံေတြနဲ႔ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ေနရာယူလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
သတင္း မီဒီယာသမားေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ သူဟာ ခ်မ္းသာသူ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ပန္းစိုက္ၿပီး အိမ္စရိတ္ ရွာေဖြသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတုန္းကလည္း အဲဒီလိုပဲ သူ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
“ဘဘခ်မ္းသာတဲ့ သူမဟုုတ္ဘူး။ ဘဘ တခ်ိန္တုုန္းက လာဘ္စား ခဲ့တဲ့သူလည္း မဟုုတ္ဘူး။ အျမတ္ႀကီးစား လုပ္ခဲ့တဲ့ သူလည္း မဟုုတ္ဘူး။ စီးပြားေရး သမားေတြကို ေပါင္းေဖာ္ၿပီးေတာ့မွ စီးပြားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ လူစားလည္း မဟုုတ္ဘူး” လို႔ ဦးခင္ညြန္႔က ေျပာဆိုေနေပမယ့္ လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ ၿခံဝင္းႀကီးနဲ႔ တိုက္ႀကီးဟာ စစ္သား တေယာက္ရဲ႕ လစာနဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူဘူးလို႔ ေဝဖန္သူေတြ မ်ားေနပါတယ္။
သတင္းမီဒီယာေတြက ဦးခင္ညြန္႔နဲ႔ တိုက္ရုိက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ေတြ ရခဲ့ၾကေပမယ့္ သူဖြင့္ထားတဲ့ ဆိုင္ေတြ အေၾကာင္း ကိုသာ ေမးခြင့္ရွိၿပီး သူ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဘဝက လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ ေမးခြင့္ မေပးပါဘူး၊ အဲဒီ အတြက္လည္း ဟန္႔တားပါတယ္၊ အဲဒီလို ေမးခြန္းေတြေမးမယ့္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔ေတြဆိုရင္လည္း အင္တာဗ်ဴး မေပးဘူးဆိုၿပီး ႀကိဳတင္ ေျပာဆိုပါတယ္။
သတင္းမီဒီယာေတြေပၚမွာ ဦးခင္ညြန္႔ ပံုေတြကို ေတြ႔ျမင္လာရေတာ့ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တာေတြကို ကာယကံ ရွင္ေတြက သတိျပန္ရမိေစ ခဲ့တယ္လို႔ ဦးခင္ညြန္႔ လက္ထက္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေထာင္တြင္းမွာ ေသဆံုး သြားခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္လႈိင္ၾကဴ က ေျပာပါတယ္။
“အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေတြ႔လာရတယ္၊ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေၾသာ္၊ ဒီလူႀကီးေတာ့ ျပန္ေပၚလာၿပီေပါ့လို႔ ေတြးမိပါတယ္။ ဒီလူေတြပဲ ျဖစ္္ေနတာပဲေပါ့၊ ကိုယ့္မွာေတာ့ ဆံုးရႈံးရတယ္ေပါ့၊ အိမ္ေထာင္စု တခုမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဆံုးရႈံးခဲ့ရတဲ့ ခံစားမႈ ျဖစ္တာေပါ့။ သားေတြ၊ သမီးေတြနဲ႔ အန္တီတို႔မွာ ရုန္းကန္ခဲ့ရတာ” လို႔ ေဒၚခင္လႈိင္ၾကဴက ေျပာရင္း စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ငိုပါတယ္။
ဦးတင္ေမာင္ဝင္း ရွိစဥ္က သူ႔သားသမီးေတြကို ပညာတတ္ေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုက္တြန္းခဲ့သလို သူ႔သား အေပၚမွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးခဲ့တယ္လို႔ ေဒၚခင္လႈိင္ၾကဴက ဆိုပါတယ္။ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း အဖမ္းခံရစဥ္တုန္းက သူတို႔ရဲ႕ သားျဖစ္သူဟာ ၉ တန္း ေက်ာင္းသားျဖစ္ၿပီး စာေတာ္သူ တဦး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဦးတင္ေမာင္ဝင္း မတရား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ၿပီး ေထာင္ထဲမွာပဲ ေသဆံုးခဲ့ရမႈအေပၚ သားျဖစ္သူက စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး ပညာေရးနဲ႔ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ခင္ပြန္း ဆံုးပါးမႈေၾကာင့္ နာၾကင္ခံစားခဲ့ရသလို သားျဖစ္သူ အတြက္လည္း ေသာက ေပြခဲ့ရတယ္လို႔ ေဒၚခင္လႈိင္ၾကဴက ငိုရင္း ေျပာပါတယ္။
“ဦးခင္ညြန္႔ကေတာ့ သူလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြ ျပန္ေမးရင္ သူ႔လက္နဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ သူလုပ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာမွာေပါ့၊ ဒါေပမယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ လက္ညိႇဳးညႊန္ရာေတြနဲ႔ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရလဲ။ သူ႔လက္မွာ ေသြး မစြန္းေပမယ့္၊ သူ႔ခႏၶာကိုယ္က ထြက္တဲ့ ေသြးေတြကေတာ့ အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ပါပဲ” လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။
ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းဟာ ဖဆပလ အစိုးရ လက္ထက္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘဝကတည္းက ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ စစ္အာဏာ သိမ္းမႈကိုလည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရဖူးၿပီး ဦးခင္ညြန္႔ တန္ခိုးထြားတဲ့အခ်ိန္ ေထာင္က် စဥ္မွာေတာ့ ေထာင္တြင္းမွာပဲ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။
ဦးခင္ညြန္႔လက္ထက္မွာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီးတဲ့အခါ ရက္ရက္စက္စက္ ညႇဥ္းပန္း တာေတြ လုပ္တဲ့အျပင္ ေထာင္ထဲမွာပဲ ဘဝေတြ ေသဆံုးသြားေအာင္ ဥပေဒ အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (PDF) နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဦးဘမ်ဳိးသိန္းက ေျပာပါတယ္။
“ေခါင္းစြပ္ အမည္းႀကီး စြပ္ထားၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကန္ေက်ာက္ ရိုက္ႏွက္ၿပီးေတာ့ ေမးၾကတယ္၊ နားရင္း ႏွစ္ဘက္ကို ညႇပ္ၿပီးေတာ့ ရိုက္တယ္၊ မတ္တပ္ရပ္ အေနအထားမွာ ေျခဖ်ားေထာက္၊ လက္ႏွစ္ဘက္ေကြးၿပီး ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတဲ့ပံု အၾကာႀကီး ေနခိုင္းတယ္။ က်ေနာ္ဆိုရင္ စ အဖမ္းခံရတုန္းက ေထာက္လွမ္းေရး ၆ မွာ ၁ လေက်ာ္ေလာက္ ခံလိုက္ရတယ္” လို႔ ဦးဘမ်ဳိးသိန္းက ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္ရွင္းျပပါတယ္။
ဦးဘမ်ဳိးသိန္းဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ PDF နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်ခံခဲ့ရပါတယ္၊ လြတ္ရက္ မေစ့ခင္မွာဘဲ အထင္ကရ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္တို႔နဲ႔အတူ “ေထာင္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ” ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးထံ လိပ္မူၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ ပို႔ေပးမႈ၊ ေထာင္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈ ေတြေၾကာင့္ ေထာင္ထဲမွာ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ ေနလိုက္ရၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တာပါ။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ သူ႔ကို အာဏာပိုင္ေတြက လႊတ္ေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အခြင့္အေရး တႀကိမ္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ပုဒ္မ ၄၀၁ ကို လက္မွတ္မထိုးတဲ့ အတြက္ အာဏာပိုင္ေတြက လႊတ္မေပးခဲ့ပါဘူး။
“ေထာင္က်တဲ့ အတြက္ လြတ္လပ္မႈေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ ဆံုးရႈံးတာေပါ့ဗ်ာ။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ေထာင္က်ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္ မိခင္ ဆံုးသြားတယ္၊ က်ေနာ္လည္း ေနာက္မွသိရတာ၊ ေထာင္ကထြက္လာေတာ့လည္း ေနစရာမရွိဘူး။ ကိုယ္တည္းခိုတဲ့ ေနရာေတြကို လိုက္ ျပႆနာ ရွာတာေတြ၊ ဖိအားေပးတာေတြ ခံခဲ့ရတယ္ဗ်။ ဘဝဆိုရင္လည္း သုညကေန ျပန္စရတယ္၊ ဒါေတြကို ဦးခင္ညြန္႔က မခံစားရပါဘူး” လို႔ ဦးဘမ်ဳိးသိန္းက သူ႔အေၾကာင္းေတြ ရွင္းျပပါတယ္။
ဦးခင္ညြန္႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါ သူ႔လက္ထက္တုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြဟာ သူ႔အလိုက် လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ အထက္ကေပးတဲ့ တာဝန္အရ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။
အဲဒီလို ေျပာဆိုမႈအေပၚ ဦးဘမ်ဳိးသိန္းက “တာဝန္အရ လုပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ လက္ခံလို႔ မရဘူးဗ်။ တာဝန္ဆိုတာ ဘာ တာဝန္လဲေပါ့၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိး တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့လူေတြကို စနစ္တက် ပိတ္ပင္တဲ့၊ ဖိႏွိပ္ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ ဟာကို တာဝန္လားလို႔ ေမးရမလို ျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ်ာ။ အခုအခ်ိန္မွာ သူ႔အေနနဲ႔ အျမင္ေျပာင္းလာတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ အမွားေတြအတြက္ တိုင္းသိ၊ ျပည္သိ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့” လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဦးခင္ညြန္႔ဟာ အက်ဥ္းက်ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ သူကိုယ္တိုင္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့တဲ့လူေတြ အက်ဥ္းက်ရတဲ့ ပံုစံေတြနဲ႔ မတူညီသလို ေထာင္က ထြက္လာတဲ့ အေနအထား ေတြကလည္း ကြာျခားလြန္းၿပီး ႏိုင္းယွဥ္ ျပစရာေတာင္ မရွိဘူးလို႔ အထင္ကရ သတင္းစာ ဆရာႀကီး လည္းျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ထင္ရွားသူ တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းတင္က ေျပာျပပါတယ္။
“ကြာျခားပံုက ႏိႈင္းစရာေတာင္ မရွိသေလာက္ဘဲ။ ကြာျခားခ်က္က ၂ မ်ဳိးရွိတယ္၊ တမ်ဳိးက အက်ဥ္းက် ခံရတဲ့ကာလမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြက ဒုကၡ၊ ေသာကေတြ ခံစားရတယ္။ သူ (ဦးခင္ညြန္႔) နဲ႔ ယွဥ္ရင္ သာဝတႎသာနဲ႔ ငရဲျပည္လို ကြာတယ္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြက အက်ဥ္းေထာင္က လြတ္လာတဲ့ အခါမွာလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ တည္ေဆာက္ဖို႔၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အိေႁႏၵမပ်က္ လူရာသူရာဝင္ ေနႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ အေတာ့္ကို ခဲယဥ္းတယ္။ သူ (ဦးခင္ညြန္႔) လြတ္လာေတာ့ တခမ္းတနားႀကီး ေနႏိုင္တယ္” လို႔ ဦးဝင္းတင္က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုပါတယ္။
ဦးဝင္းတင္က သူ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရး စရိတ္၊ စာမူခနဲ႔ တျခား အလႉေငြေတြထဲကေနၿပီး လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေတြကို သူကိုယ္တိုင္ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဦးခင္ညြန္႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အၾကား ေထာင္တြင္း၊ ေထာင္ျပင္ ကြာျခားလြန္းလွတဲ့ အေျခအေနေတြကို လက္ေတြ႔ ေတြ႔ျမင္ေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဦးဝင္းတင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဦးခင္ညြန္႔ လက္ထက္မွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံခဲ့ရတဲ့ အက်ဥ္းသား တဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တာပါ။ အာဏာပိုင္ေတြက သူ႔ကို ေနအိမ္အေရာက္ အတင္းအက်ပ္ ျပန္ပို႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဦးခင္ညြန္႔ လက္ထက္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်စဥ္ ကာလမွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရမႈေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစမယ့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး သတင္း မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ အခါမွာ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးတာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဦးခင္ညြန္႔ကေတာ့ မၾကာေသးခင္က သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံတုန္းက သူ႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘဲ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနသြားလိုေၾကာင္း အခုဖြင့္လွစ္တဲ့ ဆိုင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့လည္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ဖို႔ ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
“ဘဘ ေအးခ်မ္းတဲ့ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ကြယ္။ အခုလည္း ေအးခ်မ္းပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ေအးခ်မ္းေအာင္လို႔ ဒါေလးကိုု ထူေထာင္လုိက္ ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေအးခ်မ္းမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ဒါေလးကို တည္ေဆာက္ရတာ ျဖစ္တယ္” လို႔ ဆိုင္ဖြင့္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဦးခင္ညြန္႔က ေျပာပါတယ္။
ဒီဆိုင္ကို ဖြင့္လိုက္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ လူထုနဲ႔ျပန္ၿပီး ထိေတြ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေလာကထဲကို ဝင္ဖို႔မဟုတ္ဘူး လို႔ေတာ့ ဦးခင္ညြန္႔က ေျပာေပမယ့္ ေဝဖန္သူ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဒီဆိုင္ကို ဘန္းျပၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေထာက္လွမ္းေရး ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ အတြက္ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္တာလို႔ ေျပာဆိုေနၾက တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။