သက္ၠဖီးရီ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္ မဇ္ဟဗ္ဘီမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ ေအလ္မီဆိုင္ရာ စဥ္းစားလက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ၆ ခ်က္ /

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
((အစြန္းေရာက္ ႏွင့္ သကၠ္ဖီးရီ တို႔၏ မူလ အရင္းအျမစ္ မ်ား ဆိုင္ရာ အစၥလာမ္မီ အိုလမာ အျမင္ ညီလာခံ )) ပိတ္ပြဲ ၏ေနာက္ဆုံး တရားေဟာၾကားမႈ အလွည့္ၾကသူမွာ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္ အြဇ္မာ ဂ်အ္ဖရ္ စိုဗဟာနီ ျဖစ္ပါသည္။
အာယာသြလႅာဟ္ႀကီး အေနျဖင့္ ညီလာခံ၏ ေအလ္မီဆိုင္ရာတာဝန္ ကိုယူထားသည့္ တာဝန္ခံ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ပထမဆုံး မိမိ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေနရာ ယူေပးၾကသည့္ သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ စကားဆိုခဲ့ပါသည္။
ဆက္္လက္ၿပီး ေဟာၾကားသည္မွာ - ပညာရွင္မ်ား ၊အိုလမာတို႔ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ေမတၱာရပ္ခံ ဖိတ္ေခၚ မႈ ကို သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး ေဆာင္းပါး ေကာင္းမ်ားကို ဤ ညီလာခံ အတြက္ ေပးပို႔ခဲ့ၾကပါတယ္ ...
ကမာၻအတြက္ အက်ဳိး အနိသင္ရွိမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ရာ ဘာသာစကား အသီးသီး ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ... ထိုနည္းတူစြာ အိုလမာ ၏ ဖသ္ဝါမ်ားသည္လည္း ဤကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ကို ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ အပင္ပန္းခံ မႈ မ်ား အစား ဆုလာဒ္ ကို ခ်ီးျမႇင့္ပါေစ...
အာယာသြလႅာဟ္ စိုဗဟာနီ မွ ဆက္လက္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - တခ်ဳိ႕ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ သက္ၠဖီးရီတို႔ ႏွင့္ မည္သို႔ ရင္ဆိုင္ ဆက္ဆံရမည္ ဆိုသည့္ လမ္းညြန္မႈ မ်ား ပါရွိပါတယ္ ... အားက် ေက်နပ္ဖြယ္ ေဟာေျပာမႈမ်ား ကိုလည္း နားေတာင္းရၿပီးပါပီ ..... ဤအရာမ်ားအားလုံး (ေဆာင္းပါးမ်ား ၊ေဟာေျပာမႈမ်ား) ကို ေရွ႕ ႐ႈ႕ ျခင္းျဖစ္ ညီလာခံ သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ဟာ သကၠ္ဖီးရီတို႔၏ ရာဇဝတ္မႈ မ်ား အားလုံးကို ကန္႔ကြက္ ႐ႈံ႕ ခ် ေၾကာင္း ဆိုလိုေနပါတယ္ ... ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ား (ရာဇဝတ္မႈမ်ား)ကို လက္ခံသေဘာ မတူေၾကာင္းကို ခံယူ ထားၾက ပါတယ္ ... အစၥလာမ္မီ ဓမၼသတ္ ပညာရွင္မ်ား ၏ အျမင္မွာလည္းဤ အဆင့္ရွိ သည္ အျမင္သာ ျဖစ္ပါ တယ္ ...
... အစၥလာမ္မီ ဓမၼသတ္ ပညာရွင္မ်ား ၏လက္ခံယုံၾကည္ အတည္ျပဳထားသည္မွာ ရွရီအီဓမၼသတ္အမိန္႔ ျဖင့္သာတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကို ((ကာေဖရ္)) ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳျခင္း သာ ျဖစ္ပါ တယ္ ...
ဆက္လက္ၿပီး အာယာသြလႅာဟ္ ႀကီး အေနျဖင့္ မိမိ၏ ေဟာေျပာမႈ ကို အရဘီ ဘာသာျဖင့္ မိန္႔ဆို ခဲ့ေလ သည္။ ၿပီးေနာက္ သကၠ္ဖီးရီ ကိစၥ ကို (( အဖက္ဖက္မွာ ႐ႈံ႕ ခ် ျပစ္တင္ )) ၿပီး (( အစၥလာမ္မီ ဥပေဒ ႏွင့္ မကိုက္ညီ )) ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္မိန္႔ၾကားသည္မွာ - သကၠ္ဖီးရီ ဟာ ဒုကၡတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ... ေသာကႏွင့္ ေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္ ... မြတ္စလင္မ္ အသိုင္းအဝန္းမွာ ေပၚေပါက္ေနပါၿပီး .... ဤေရာဂါကို ကုသဖို႔ ေဆးနည္းက ဘာလဲ ?
သကၠ္ဖီးရီေရာဂါ ကို ကုသဖို႔ ေဆာင္းပါးမ်ား ဖသ္ဝါမ်ား ျဖင့္သာ မလုံေလာက္ ေၾကာင္းဆို သည့္ အခ်က္ကို တင္ျပၿပီး အာယာသြလႅာဟ္ ႀကီး မွ မိန္႔ၾကားသည္မွာ - ဤအဖြဲ႔၏ ဇစ္ျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မည့္ အေရးႀကီး အစီအစဥ္မ်ားကို တင္ျပ ပါမယ္ …. ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ သကၠ္ဖီးရီတို႔၏ ဇစ္ျမစ္မ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ စဥ္းစားလက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား ကိုတင္ျပ မည္ ျဖစ္ပါတယ္ ...
ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္ အြဇ္မာ ဂ်အ္ဖရ္ စိုဗဟာနီ ၏ ေအလ္မီ စဥ္းစားလက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ၆ခ်က္ ကို အက်ဥ္းအား ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
အာယာသြလႅာဟ္ အေနျဖင့္ သကၠ္ဖီးရီတို႔ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ပထမဆုံး ေအလ္မီ စဥ္းစားလက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အျဖင့္ အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံမ်ား ရွိ ျပည္သူလူထု အား သက္ၠဖီးရိ ဟာ အႏၱရာယ္ရွိ ေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးရန္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ား၊သတင္းဌာနမ်ား အုပ္စု ႏွင့္ ဗလီမ်ား ရွိ မင္ဘဲရ္ (တရား ပလႅင္) မ်ား တြင္ တရားေဟာၾကားေနသူမ်ား မွ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဆိုထားပါသည္။
သကၠ္ဖီးရီတို႔ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ဒုတိယ ေအလ္မီ စဥ္းစားလက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္မီ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိုးတက္ျပန္႔ပြား ဖို႔ ကို မိန္႔ဆိုထားပါသည္။
သကၠ္ဖီးရီတို႔ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ တတိယ ေအလ္မီ စဥ္းစားလက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အျဖင့္ အိုလမာညီလာခံမ်ား က်င္းပ ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုထားပါသည္။
သကၠ္ဖီးရီတို႔ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ စတုတၱ ေအလ္မီ စဥ္းစားလက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အျဖင့္ မဇ္ဟဗ္မ်ား၏ က်မ္းစာ အစစ္မ်ား ကို ေလ့လာ ဖတ္႐ႈ ရန္ ျဖစ္ သည္ဟု မိန္႔ ထားပါသည္။
သကၠ္ဖီးရီတို႔ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ပဥၥမ ေအလ္မီ စဥ္းစားလက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အျဖင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ျပႆနာကို ျဖစ္ေစမည့္ စာသားမ်ား ႏွင့္ သကၠ္ဖီးရီ သေဘာတရား ေဆာင္ေနသည့္ စာသားမ်ား ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားေလသည္။
ေနာက္ဆုံး သကၠ္ဖီးရီတို႔ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ဆဌမ ေအလ္မီ စဥ္းစားလက္ခံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အျဖင့္ အီမာန္ ၊ကိုဖ္ရ္၊ေသာင္ဟီးဒ္ ၊ေရွးရ္က္ ႏွင့္ ေဗဒ္အသ္ တို႔၏ ဆိုလိုခ်က္ အဓိပၸာယ္ ကို ဖြင့္ဆိုေပးသည့္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပ ျခင္းဟု၍ မိန္႔ထားေလသည္။
=========================================