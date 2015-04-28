တြန္းဇံၿမိဳ႕ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ ၂ ဦး အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ စစ္ေဆးခံေနရ

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းခ႐ုိင္ တြန္းဇံၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ဒုတပ္ၾကပ္ အဆင့္ရွိ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ ၂ ဦး အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးခံေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ ညပိုင္းက တြန္းဇံၿမိဳ႕မွ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတဦးကို ဒုတပ္ၾကပ္ ၿဖိဳးကိုကိုႏွင့္ ၿဖိဳးပိုင္တို႔က မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္ဟု တိုင္တန္းခ်က္အရ တြန္းဇံ ရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ တြန္းဇံၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၌ပင္ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မႉး ရဲမႉးႀကီး ျမင့္လြင္က“တြန္းဇံၿမိဳ႕မ စခန္းမွာပဲ ခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္သြားမွာပါ။ တာ၀န္ရွိ ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္သူေတြကိုပါ အေရးယူမွာပါ။ အမႈကို ခ႐ုိင္တရား႐ုံးကို အျမန္ဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒီျပစ္ မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အဲဒီ ဒုတပ္ၾကပ္ ၂ ဦးစလံုးက ၀န္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
မိန္းကေလးငယ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူက တရားလို ျပဳလုပ္တုိင္တန္းခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းဒုတပ္ၾကပ္ ၂ ဦးကို တြန္းဇံ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက ျပစ္ မႈ နံပါတ္ ၂/၂၀၁၅၊ပုဒ္မ၃၇၆(မုဒိမ္းမႈ)၊ ပုဒ္မ ၁၁၄(အားေပးကူညီမႈ)တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျမင္ေတြ႔ရသည့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ (ဓာတ္ပုံ – ဆလိုင္းသန္႔စင္ / ဧရာ၀တီ)
အဆိုပါ ဒု တပ္ၾကပ္ ၂ ဦးသည္ မိန္းကေလးငယ္၏မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္သည့္ေန႔က မိန္းကေလးငယ္၏ အစ္မျဖစ္သူ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ထို ဒု တပ္ၾကပ္ ၂ ဦးက လာေရာက္ေခၚေဆာင္ ရာမွတဆင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တြန္းဇံ ၿမိဳ႕ခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
“မုဒိမ္းမႈျဖစ္လို႔ ရဲ ၂ ေယာက္ကို အခ်ဳပ္ထဲထည့္ထားတယ္။ ေကာင္မေလးက အသက္ ၁၆ ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ တြန္းဇံ ၿမိဳ႕ခံပါပဲ။ ျဖစ္တာေတာ့ ၿမိဳ႕ျပင္မွာရွိတဲ့ ရဲစခန္းဆီကို သြားတဲ့လမ္းမွာျဖစ္တာ။ အဲဒီကိစၥကို တြန္းဇံက လူငယ္အဖဲြ႔ေတြက လုိက္ပါကူညီေပးေနၾကတာေတြ ရွိတယ္”ဟု တြန္းဇံ ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။
အဆိုပါ ဒု တပ္ၾကပ္ ၂ ဦးသည္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္အတြက္ အရပ္ဘက္ တရား႐ုံးက ခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔က ခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ကိုပါ က်ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမႉးႀကီး ျမင့္လြင္က ေျပာဆိုသည္။
“သူတို႔ကို ရဲစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္သပ္သပ္ စီရင္မယ္။ တဖက္ကလည္း အရပ္ဘက္က ခ႐ုိင္တရား႐ုံးကို သူတို႔ကို ပို႔ၿပီး အရပ္ဘက္ ဥပေဒအရလည္း မုဒိမ္းမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်တာေတြ ရွိပါမယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔က ျပစ္ဒဏ္ ၂ ရပ္ က်ခံရမယ့္အေျခ အေနမွာ ရွိတယ္”ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။
တြန္းဇံၿမိဳ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ အစြန္ဆံုးပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။
-------------------------
251 / End