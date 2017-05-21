NLD နာယက သူရဦးတင္ဦး က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနၿပီဟု ဦးဝင္းထိန္ေျပာ

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ရန္ကုန္၊ ေမလ ၂၁ ။ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က NLD နာယက သူရဦးတင္ဦးကို ယေန႔ ေမလ ၂၁ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီခြဲခန္႔တြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ရာ နာ ယက သူရဦးတင္ဦး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနၿပီဟု မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။
ဦးဝင္းထိန္က နာယက သူရဦးတင္ဦးအားေတြ႕ဆံုရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဦးတင္ဦးအား တစ္နာရီခန္႔ေတြ႔ဆံုအားေပးခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆံုၿပီးအျပန္ မဇၥ်ိမက ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေျဖၾကားခဲျခင္းျဖစ္သည္။
“ သူက ေတာ္ေတာ္သိေနၿပီ။ စကားမေျပာႏိုင္တာတစ္ခုပဲ။ သိေနၿပီ။ ဘယ္ဘက္လက္က ေကာင္းေကာင္း လႈပ္ႏိုင္တယ္။ ညာဘက္လက္က ေကာင္းေကာင္းမလႈပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဘယ္ဘက္ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ညာဘက္လက္ကို သြားၿပီးေတာ့ ထိတာေပါ့။ သက္သာသြားမွာပါ”ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။
နာယကၾကီး သူရဦးတင္ဦးသည္ ေမလ ၁၇ရက္ေန႔ ၊ ည ၁၁နာရီအခ်ိန္က သူ႔ေနအိမ္ေရခ်ဳိးခန္းမွာ ေခ်ာ္လဲခဲ႔ၿပီး သတိလစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ SSC ေဆး႐ံုကုိ သြားေရာက္ျပသခဲ့ျပီး ေမလ ၁၈ရက္ေန႔ မနက္ ၃ နာရီ ၁၀မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးကို ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။
===================
251/End
ရန္ကုန္၊ ေမလ ၂၁ ။ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က NLD နာယက သူရဦးတင္ဦးကို ယေန႔ ေမလ ၂၁ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီခြဲခန္႔တြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ရာ နာ ယက သူရဦးတင္ဦး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနၿပီဟု မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ