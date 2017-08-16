အလ္ကိုင္ဒါ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔မွ မိမိကို ေထာက္ခံသူမ်ား ကို အေမရိကန္ ႏွင့္ဥေရာပ ရွိ မီးရထား ဘူတာ႐ုံမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ ေတာင္းဆုိ

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
မဟ္ရ္ သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထားအရ ဝဟာဘီဂိုဏ္းအဖြဲ႔ အစဏလာမ္အမည္ခံ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ အလ္ကိုင္ဒါ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔မွ မိမိကို ေထာက္ခံသူမ်ား ကို အေမရိကန္ ႏွင့္ဥေရာပ ရွိ မီးရထား ဘူတာ႐ုံမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ ေတာင္းဆုိ လိုက္ပါတယ္။
သတင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လႈပ္ရွား က်က္စားေနသည့္ အလ္ကိုင္ဒါ အဖြဲ႔ မွ မိမိအဖြဲ႔ အားေထာက္ခံသည့္ သူမ်ားကို အေမရိကန္ ႏွင့္ဥေရာပ ရွိ မီးရထား ဘူတာ႐ုံမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။
===================
251 /End
အလ္ကိုင္ဒါ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔မွ မိမိကို ေထာက္ခံသူမ်ား ကို အေမရိကန္ ႏွင့္ဥေရာပ ရွိ မီးရထား ဘူတာ႐ုံမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ ေတာင္းဆုိ
၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ - ၁၈:၅၆
News ID: 848720
ဝဟာဘီဂိုဏ္းအဖြဲ႔ အစဏလာမ္အမည္ခံ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ အလ္ကိုင္ဒါ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔မွ မိမိကို ေထာက္ခံသူမ်ား ကို အေမရိကန္ ႏွင့္ဥေရာပ ရွိ မီးရထား ဘူတာ႐ုံမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ ေတာင္းဆုိ လိုက္ပါတယ္။