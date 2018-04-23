သမၼတႀကိဳဆိုပြဲ ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ျခင္းအေၾကာင္း တနသၤာရီတုိင္းအစိုးရအတြင္းေရးမွဴးထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကိဳ ဆိုေထာက္ခံပြဲ စည္ကားေစေရး ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရန္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းအစိုးရ အတြင္းေရးမွဴး ဦး ေကာင္းစံဦးက ေျပာသည္။
‘‘ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို အ ခမ္းအနားတက္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားတာ က တက္ခ်င္တဲ့သူတက္ႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး ေခၚလိုက္ရင္ အသိတရားရွိ ရွိနဲ႔ လာတက္သူေတြ ရွိသလို တခ်ိဳ႕ကလည္း ဒါေတြဘာမွမ ေျပာရင္ ဘာမွမလုပ္ဘူးဆိုတဲ့ အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ တက္လာတဲ့ သမၼတကို ေထာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ စည္စည္ ကားကားသိုက္သိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦး တည္းရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲတယ္လို႔ ေျပာေနတာေတြမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု ဦး ေကာင္းစံဦးက ရွင္းျပသည္။
ဧၿပီ ၁၉ ရက္စြဲျဖင့္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အ တြင္းေရးမွဴး လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ေသာ ၫႊန္ၾကားစာတြင္ တိုင္းအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအ ေနျဖင့္ မိမိတို႔လက္ေအာက္ရွိ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ား တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းအားလံုး ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေထာက္ခံပြဲသို႔ လူအင္အားစာရင္း ႏွင့္တကြ မပ်က္မကြက္ တက္ ေရာက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။
ထို႔အျပင္ ထားဝယ္ပညာ ေရးေကာလိပ္ႏွင့္ သူနာျပဳသင္ တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ဦးစီ တက္ေရာက္ရမည္ဟု ေရးသားထားသည့္ တိုင္းအစိုးရ ၫႊန္ၾကားစာသည္ ယင္းေန႔ည တြင္းခ်င္းပင္ လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ အဆိုပါၫႊန္ၾကား ခ်က္သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ကိုက္ ညီမႈမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ သည့္ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအကဲ ခတ္သူမ်ားက ေဝဖန္ခဲ့သည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေမးျမန္းရန္ ဖုန္း ဆက္သြယ္မရသျဖင့္ ၎၏ကိုယ္ ေရးအရာရွိထံ ဆက္သြယ္ရာ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္က မည္သည့္လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကား မည္ဟုသာ ေျပာၾကားၿပီး က်န္ သည့္ကိစၥမ်ား စီစဥ္သည္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
‘‘အန္တီ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) က ဘယ္သူေတြဖိတ္ပါလို႔ပဲ ပါးစပ္နဲ႔ ေျပာတာပါ။ တိုင္းမင္းႀကီး (အစိုး ရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး) က အ ေသးစိတ္ စီစဥ္လို႔ ဂဃနဏသိ ခ်င္ရင္ သူ႔ကိုပဲေမးပါ’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။
ဧၿပီ၂၀ ရက္ နံနက္က ထား ဝယ္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ အနီးတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံ ေတာ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္အား ေထာက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဆိုင္း ဘုတ္စိုက္ထူျခင္း အခမ္းအနားကို ႏွစ္မိခန္႔ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အ ခမ္းအနားတြင္ ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ ထူ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ မည္သည့္ အစီအစဥ္မွ် မရွိဘဲၿပီးဆံုးခဲ့မႈအ ေပၚ မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ ရန္ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ တက္ ေရာက္လာသည့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ ေဝဖန္မႈ မ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။
‘‘ဆိုင္းဘုတ္လည္းဖြင့္ၿပီး ေရာ ပြဲလည္းၿပီးသြားတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ၾကားထဲမွာေတာ့ အရင္ ကလို သမၼတမိန္႔ခြန္းနားေထာင္ ခိုင္းတာ၊ ေဒၚစုမိန္႔ခြန္းနားေထာင္ ရတာမ်ိဳးပဲ ေကာင္းတယ္။ အခုက အခ်ိန္ကုန္႐ံုသက္သက္ပဲလို႔ ေျပာ ေနၾကတယ္’’ ဟု တိုင္းအဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာ သည္။
အဆိုပါေထာက္ခံပြဲကို တိုင္း အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ား၊ ထားဝယ္ပညာေရးေကာလိပ္ႏွင့္ သူနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းတို႔မွ သင္တန္းသားမ်ား အပါအဝင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ဦး ေဆာင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူအ ခ်ိဳ႕တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
========================
251 / End
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကိဳ ဆိုေထာက္ခံပြဲ စည္ကားေစေရး ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရန္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းအစိုးရ အတြင္းေရးမွဴး ဦး ေကာင္းစံဦးက ေျပာသည္။
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ