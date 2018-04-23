ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္ကိစၥ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ျပည္ထဲေရးသို႔ ေမတၱာရပ္ခံစာပို႔

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ။ ။ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ အမႈရင္ဆိုင္ေနဆဲကာလတြင္ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ အပါအ၀င္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ေပး ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေမတၱာရပ္ခံသည့္စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
တရားရင္ဆိုင္ေနဆဲျဖစ္တဲ႔ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္၍မရေသာေၾကာင့္ လူအခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ စံုညီအစည္းအေ၀းအၿပီး ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပို႔ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
" ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္က သူ႔မိသားစုကိုေတာ့ ေတြ႕ခြင့္မရဘူးလို႕ၾကားတယ္ေလ။ တိုင္စာထဲမွာလည္းေတြ႕ရတယ္။ မိသားစုနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ေပးဖို႔ အပါအ၀င္ သူတို႔ရဲ႕အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးေတြေပါ့။ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုတာ အစံုေပါ့။ ဒါေတြကို ထိခိုက္မႈမရွိေစဖို႔ဆိုၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို အန္ကယ္တို႔ ေမတၱာရပ္ခံစာ တစ္ေစာင္ ပို႔လိုက္တယ္။ ပို႔ၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးလို႔ ရွိရင္ ျပန္ၾကားေပးပါလို႔လည္း ေမတၱာ ရပ္ခံထားတယ္ " ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။
႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကို ေထာက္ ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးဖို႕အတြက္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္တင္ကိုကိုက ဦးစီး ကြပ္ကဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တရားရံုးတြင္ ထြက္ဆိုခဲ႔သည့္ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္အေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ရက္ ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ ေက်ာ္ ဖမ္းခ်ဳပ္ခံထားရၿပီး မိသားစုႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မရေသးခဲ႔ျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု တရားခံေရွ႕ေနက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အမႈရင္ဆိုင္ေနဆဲကာလမွာ ဒုရဲမွဴး၏ဇနီးကိုလည္း ၿပီးခဲ႔သည့္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေနထိုင္ရာ ရဲလိုင္းခန္းကေန ဖယ္ရွားေပးဖို႕ ျပည္ထဲေရးက အေၾကာင္းၾကားခဲ႔သည္။
ဖယ္ရွားခိုင္းရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ဒုရဲမွဳးမိုးရန္ႏိုင္အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရန္ကုန္၊ ပ်ဥ္းမပင္တြင္ ရွိသည့္ အမွတ္ ၈ လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ရင္းသို႔ လြန္ခဲ႔သည့္ ၉ လခန္႔ကတည္းက ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ရွိသူ ရဲမွဴးႀကီး မ်ိဳးသူစိုးက ေျပာဆိုထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္လည္း တရားရင္ဆိုင္ေနဆဲကာလတြင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္မရွိတာေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ထဲေရးမွ အေၾကာင္းၾကားစာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။
အကယ္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာကေန ရက္ ၃၀ အတြင္း အေၾကာင္းၾကား စာျပန္မရပါက ေနာက္ထပ္ စာ တစ္ေစာင္ ေပးပို႔သြားမည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္၀ယ္ ေတ႔ြရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ ၿပီးခဲ့တဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္ ကို၀လံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး အပါအ၀င္ ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏုိင္ ၊ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္လင္း တို႔ကို ဖမ္းဆီးထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
========================
251 / End
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ။ ။ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ အမႈရင္ဆိုင္ေနဆဲကာလတြင္ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ အပါအ၀င္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ေပး ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေမတၱာရပ္ခံသည့္စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ