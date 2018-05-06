အဓမၼျပဳက်င့္မႈေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္တြင္ စစ္ဘက္က ၃၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ႏုိင္ငံတ၀န္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္က ၃၃ မႈ ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။
ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ေတြ႔ဆံုရာမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ ထုတ္ျပန္ထားတာပါ။
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ဒုတိယအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ Ms.Anne Christine Marie Gueguen က ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအးဝင္းက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာတာေၾကာင့္ ဘယ္အဆင့္ရွိတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဘယ္ေလာက္ကို ဘယ္လို ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တာကို သိလိုေၾကာင္း၊ ေနာင္အနာဂတ္မွာ အဲဒီလို ကိစၥေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို သိလုိေၾကာင္းနဲ႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္တာေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိထားရၿပီး ကုလသမဂၢမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ကာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒါကို ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္သြားမလဲ ဆိုတာကို သိခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံက အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Mr. Kairat Umarov ကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ျဖစ္စဥ္ေတြအတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈအမ်ားႀကီး ရွိတယ္လို႔ ၾကားသိခဲ့ရေပမယ့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျပဳလုပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမွာ ျဖစ္စဥ္ ၃ ခုပဲ ရွိတယ္လို႔ သိရတာေၾကာင့္ မိမိတို႔ အေနနဲ႔ စဥ္းစားဖြယ္ရာျဖစ္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒီေမးျမန္းခ်က္ေတြရဲ႕ အေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တခုခ်င္း ျပန္မေျဖပဲ ၿခံဳငံု ေျဖၾကားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည့္ ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ အမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုမွ ခြင့္မလႊတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ ေကာက္ယူထားတဲ့ မွတ္တမ္းေတြအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တႏိုင္ငံလံုးမွာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ စုစုေပါင္း ၁၁၁၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဲဒီအမႈေတြထဲမွာ တပ္မေတာ္က ၁၆ မႈ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ တႏိုင္ငံလံုးက တရား႐ံုးေတြမွာ တိုင္တန္းခဲ့တဲ့ အဓမၼျပဳက်င့္မႈစုစုေပါင္း ၁၄၂၂ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္မွ ၁၇ မႈပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ က်ဴးလြန္သူေတြကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္ လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
ဆက္ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက မိမိတို႔ရဲ႕ သမိုင္းကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ေရးထုိးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္အတြင္း အရပ္ဘက္ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိတဲ့ တပ္မမႉး တေယာက္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သလို မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္တာ ျဖစ္ေပမယ့္ လူသတ္မႈလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့တာလည္း ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အရပ္ဘက္ တုိင္းရင္းသား တေယာက္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့တာ၊ နာက်င္ေအာင္လုပ္လို႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့တာနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အင္းဒင္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူသတ္မႈေၾကာင့့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
တပ္မေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္တုိင္မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲ တေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္သမၼတ ရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သမၼတရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာပဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာပဲ ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဥပေဒကေပးအပ္ထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတာပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ေျပာပါတယ္။
========================
251 / End
ႏုိင္ငံတ၀န္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္က ၃၃ မႈ ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ