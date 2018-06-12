  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရှေ့တောင် အာရှ နှင့် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ ဒေသ

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္လာေရာက္မည္

၁၂ ဇွန် ၂၀၁၈ - ၁၆:၀၅
News ID: 897296
ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္လာေရာက္မည္

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ခရစၥတင္း ရႊာနာ ဘာဂန္နာဟာ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္မယ္လို႔ ကုလသမဂၢ က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ခရစၥတင္း ရႊာနာ ဘာဂန္နာဟာ ဒီကေန႔  ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္မယ္လို႔ ကုလသမဂၢ က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သံတမန္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး  ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီးမွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ဆက္လက္သြားေရာက္ မွာျဖစ္ပါတယ္။

မစၥခရစၥတင္း ရႊာနာဘာဂမ္နာကို ဗီေဂ်နီဘီယာေနရာမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလကမွ  ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အသစ္ခန္႔အပ္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး သူဟာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံ အမတ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

=======================
251 / End