အၾကားအာ႐ံု အားနည္းတာကလြဲၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းဟု သာ/ယဥ္ဝန္ႀကီး ေျပာ

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အာ႐ံုေၾကာအားနည္းမႈေၾကာင့္ အၾကားအာ႐ံုပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ အားနည္းေနတာကလြဲၿပီး လက္ရွိ က်န္းမာေရးမွာ ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
“လက္ရွိ က်န္းမာေရး ေကာင္းပါတယ္။ ႏွလံုးတို႔၊ ေက်ာက္ကပ္တို႔၊ အသည္းတို႔ အကုန္ေကာင္းပါတယ္။ နည္းနည္းေလး အာ႐ံုေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းလို႔ အၾကားအာ႐ံုပိုင္းမွာေတာ့ နည္းနည္းေလး အားနည္းပါတယ္” ဟု သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။
စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ခရီးသြားလာေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက အခမ္းအနားၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို ေလျဖန္း၍ ေဆး႐ံုတက္ ကုသေနရေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္က လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေကာလာဟလ သတင္းမွား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကတည္းက ႏွလံုးအားနည္းၿပီး ေဆး႐ံုတြင္ ကုသေနစဥ္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပိုက္တန္းလန္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုျဖင့္ လူမႈကြန္ယက္တြင္ သတင္းမွား ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ ထိုသတင္းမွား ျဖန္႔ခ်ိခ်ိန္တြင္ ပုဂံေဒသသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။
“ဦးေအာင္ကိုႀကီးေတာ့ ဘုရားေရႊ မဲတယ္ေျပာလို႔၊ ဘုရား႐ိုက္လို႔ ေလျဖတ္သြားၿပီ ဆိုၿပီးေတာ့မွ တင္ပါတယ္။ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ပုဂံေရာက္ေနပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
သူရဦိးေအာင္ကိုသည္ ပုဂံေဒသတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သဗၺညဳဘုရား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး တ႐ုတ္- ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာလႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္က တက္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
အထက္ပါအတိုင္း ေလျဖတ္သည္ဟုဆိုကာ သတင္းမွားျဖန္႔မႈအေပၚ သူရဦးေအာင္ကိုက “ဟိုဘက္ရြာက ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တိုက္ခိုက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကိစၥမရွိပါဘူး။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သာသနာ့တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟူ၍ သတင္းစကားပါးလိုက္ေသးသည္။
စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၁ကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသက္(၇၀)ခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကိုယ္စားျပဳၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ ၂၀၁၂ေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္ေရာက္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ အစိုးရဖြဲ႔ခ်ိန္တြင္ သူရဦးေအာင္ကိုအား သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။
=======================
251 / End
ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ အာ႐ံုေၾကာအားနည္းမႈေၾကာင့္ အၾကားအာ႐ံုပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ အားနည္းေနတာကလြဲၿပီး လက္ရွိ က်န္းမာေရးမွာ ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ