NLD အစိုးရလက္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၂ ရပ္ျဖစ္ေနဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိ

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ။ ။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္ခြင္႔၊ ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ လူ႕အခြင္႔အေရးမ်ား ေမ်ွာ္မွန္းထား သေလာက္ ျဖစ္မလာသည္႔အျပင္ အေျခခံဥပေဒအရ လက္႐ွိအစိုးရတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၂ ရပ္ ပုံသ႑န္ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ၏ ယေန႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ လူ႔ေဘာင္သစ္ ပါတီ ထူေထာင္ျခင္းႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ထုိေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
" NLD အစိုးရကာလတြင္ လြတ္လပ္ခြင္႔၊ ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ လူ႕အခြင္႔အေရးေမ်ွာ္မွန္းထားသေလာက္ မျဖစ္ ခဲ႔ေပ။ ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ လက္႐ွိအစိုးရတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၂ ရပ္ ပုံစံကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။ အိမ္ႀကီးေပၚ အိမ္ ေဆာက္သကဲ႔သို႔၊ ေလွႀကီးေပၚ ေလွငယ္ဆင္႔သကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။" ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇယ်က အခမ္းအနားတြင္ ၎တုိ႔ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ လက္႐ွိအစိုးရသည္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိႇပ်က္ေစမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ စသည္တို႔ျဖင္႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနမႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္ စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးေနသလို ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း ပါတီတာ၀န္ရိွသူေတြက ဆိုသည္။
" အစိုးရကို ေ၀ဖန္သည္႔ တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ အစည္းအခ်ဳိ႕မွေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္ပုန္ကန္မႈ စသည္႔ႀကီးေလးေသာပုဒ္မမ်ားျဖင္႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား ရွိလာၿပီး အစိုးရကို ေ၀ဖန္ ေနသူမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင္႔ကို ကန္႔သတ္တားဆီးေနသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။" ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်က ဆက္လက္ဖတ္ၾကားခဲ႔သည္။
လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ၏ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင္႔ အျခားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ေအာင္တိုဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ႔ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာပါတီအျဖစ္ လႈပ္႐ွားခဲ႔သည္။
၁၉၈၈ - ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ကာလမ်ားတြင္ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဝန္းရံသည့္ ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ႔ၿပီး၊ ဒုတိယအင္အားႀကီးပါတီ အျဖစ္ လူထုအၾကား ခိုင္ခိုင္မာမာေနရာ ရ႐ွိခဲ႔သည္။
၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ကာလမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရက မတရားအသင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ပါတီကို ထိုင္း- ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခဲ႔ရသည္။
=======================
251 / End
ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ။ ။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္ခြင္႔၊ ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ လူ႕အခြင္႔အေရးမ်ား ေမ်ွာ္မွန္းထား သေလာက္ ျဖစ္မလာသည္႔အျပင္ အေျခခံဥပေဒအရ လက္႐ွိအစိုးရတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၂ ရပ္ ပုံသ႑န္ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ၏ ယေန႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ