ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္လုိအပ္

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပၚေပါက္လာဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ အခြန္စနစ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။
ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံမွာ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကသာ အမ်ားစုလုပ္ကိုင္ေနၿပီး ျပည္တြင္းနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ကိုင္တာနည္းပါးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒီလိုနည္းပါးေနတာဟာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အနည္းငယ္နဲ႔ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ ေတာ့မယ္ဆုိပါက အစိုးရကို အခြန္စနစ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရတဲ႔အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။
“လုပ္ငန္းရွင္တဦးဟာ ေငြေၾကးသိန္း ၃ ေထာင္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေတာ့မယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ အျမတ္ရာႏႈန္းဟာ ၅ ရာခိုင္းႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။ အစိုးရကို အခြန္ေပးေဆာင္ရတာေတာ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရတာပါ။ ဒီအခါမွာ လုပ္ငန္းရွင္က အခြန္ေပးေဆာင္ရမယ့္ႏႈန္းထားနဲ႔ လုပ္ငန္းကရမယ့္အျမတ္ေငြကို တြက္ခ်က္ၿပီးရင္းႏွီးဖို႔ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ ဘဏ္အပ္ေငြနဲ႔ပဲ အတိုးႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရယူေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြမ်ားတယ္။”
အစိုးရအေနနဲ႔ အခြန္စနစ္ကို လုပ္ငန္းရွင္အျမတ္ေငြ ၅ ရာႏႈန္းထဲကေန ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေကာက္ခံသင့္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားျပားေနတဲ႔ အခ်က္ကလည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းေနတာနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။
=======================
251 / End