အီရန်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ဆူပူ အဓိကရုဏ်းများကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှု ပြုလုပ် ၊ ကွမ်း ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ တွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့ သော ဆူပူ အဓိကရုဏ်းများ ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသည့် ဆန္ဒပြပွဲကြီးကို အီရန်နိုင်ငံ ၏ သာသနာ့ ရွှေမြို့တော် ကွမ်းမြို့၏ မြို့သူမြို့သားများ၊ ဘာသာရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များနှင့် ဈေးသည်များဆိုင်ရှင်များ အံ့မခန်းပါဝင်မှုခဲ့ကြပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်နေ့ ၂၀၂၅ခုနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အီရန် တွင် ဆူပူ အဓိကရုဏ်းများ မဖြစ်၊ ဖြစ်အောင် အမေရိကန် နှင့် အစ္စရေးမှ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာအကုန်အကျခံပြီး သစ္စာဖောက်များမှတဆင့် သာမန် ပြည်သူများကို အပြင်းအထန် မဲဆွယ်နေပါတယ်။
၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၆ - ၁၁:၀၃
