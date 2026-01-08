မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အောင်မြင်မှုများ ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အောင်မြင်မှုများ ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ကြာသပတေးနေ့ ၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် တွင် ကွမ်းမြို့၌ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အမြင့်ဆုံးကောင်စီဝင် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အဲဟ်မဒ် ခါသမီ နှင့် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ တို့ ရှေ့မှောက် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၆ - ၁၅:၅၉
