ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ဆဖရ် လ ၂၈ ရက်နေ့ ဝမ်းနည်း ပူဆွေး အခမ်း အနား ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ယနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (၂၀၂၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ ) ဖြစ်ပြီး ဆဖရ်လ ၂၈ ရက်နေ့ နှင့် တိုက်ဆိုင်သည့်အတွက်၊ မြတ်နဗီတမန်တော် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ဝဖါသ် ဖြစ်တော်မူ ခြင်းနှင့် အေမာမ် ဟစန် မွတ်ဂျ် သဗါ (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် ဖြစ်တော်မူခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးအခမ်းအနားကို ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ် စူမဟ် (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူအဖွဲ့များ ပါဝင်တက်ရောက်လျက် ကျင်းပ ပြု လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1851945
Your Comment